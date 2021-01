Tal parece que el estilo ‘Mauri Stern’ está calando en algunos jurados de ‘Yo Soy’, pues hoy se pudo notas a una Katia Palma muy dura y hasta cruel en sus comentarios por las presentaciones de los imitadores en la edición del lunes 25 de enero del reality de Latina. Esta actitud le ha valido muchas críticas en las redes sociales, donde el programa se convirtió en tendencia.

Era el turno del imitador de Farruko, quien retó a Andrés Calamaro. La presentación del reggaetonero no fue de las mejores en el escenario, pero lo que vino después fue una verdadera ‘masacre’, pues los comentarios de Katia Palma y Mauri Stern, fueron los peores de la noche.

Katia Palma se mostró muy molesta por la presentación en Yo Soy y hasta alzó la voz y le dijo al artista que había ‘destruido’ una de sus canciones favoritas. “No quiero ser mala, pero lo que he escuchado, mi sobrino que tiene 7 años tiene mejor oído, lo hubiera cantado mejor. Destruíste una canción que a mí me ha encantado, lo tengo presente”

“Cero afinado, corriendo en los tiempos, tu cuerpo no decía nada. Nada”, culminó.

En tanto, Mauri Stern fue otro del jurado que le dijo de todo. “Te gusta ganarte premios, te voy a decir en conclusión el premio que te ganaste esta noche: Te ganaste la peor presentación que hemos tenido durante estas batallas. Cuando tú regreses a tu casas y veas lo que hiciste al comienzo, vas a decir ‘sí, tiene razón Mauri’ y te mandamos tu premio, con tu placa y tu nombre. Pero si no te das cuenta, no pasa nada, solo no vuelvas a cantar. Tienes que darte cuenta de lo que pasó”

Minutos después, tanto Katia como Mauri criticaron al personaje de Andrés Calamaro y le pidió que a su voz le ponga más energía.

La jurado de ‘Yo Soy’ consideró que no es justo para el público recibir este tipo de presentaciones. “Todos estamos cansados... los bailarines tienen más vida que ustedes y miren cómo bailan. No es justo. No me gustaron ninguno de los dos”