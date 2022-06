El programa “Yo Soy Perú: 10 años” vivió una de sus galas más dinámicas el último jueves 2 de junio. Y es que el imitador de Rauw Alejandro, Toño Muñoz, hizo gala de su talento sobre el escenario y conquistó al jurado y público con su interpretación de “Todo de ti”.

El joven artista demostró su experiencia sobre el escenario y fue felicitado por los integrantes del jurado, ya que su presentación logró que el público del Parque de la Amistad, Surco, se pusiera de pie y coreara la canción.

“La verdad es que siento, querido Toño, que has llegado preparado para esta gala. Se nota el trabajo, se nota la diferencia. Para las personas que no conocen el trabajo de Toño, fue Ozuna en una vida pasada y ahora respira Rauw Alejandro. Toda la potencia puesta en una presentación, me encantó. He disfrutado como si estuviera en un concierto”, manifestó Katia Palma.

“Toño, creo que has dejado al jurado y al público un poco con la boca abierta. Esta ha sido una muy buena primera presentación. Has demostrado algo que claramente ha marcado distancia con otros participantes de esta temporada, en el escenario se te ve como profesional, no como ameteur. Se te ve en control del escenario, te sabes la coreografía tan bien como los bailarines, no te ganan, cantas muy bien”, añadió Ricardo Morán, notablemente sorprendido.

Asimismo, el también director de cine aseguró que el participante tiene condiciones para ejercer una carrera musical bajo su sello propio. “Una vez que pase esto, que la imitación de Rauw Alejandro quede en el pasado, Toño Muñoz tiene que tener una carrera con nombre propio porque esto lo hace muy poca gente, muy bien”, precisó Morán.

Cabe señalar que Toño Muñoz también es conocido en el ambiente artístico como Barúa. Recientemente presentó su EP “Un solo sentido”, trabajo realizado al lado de Yeiko the Producer y Ephrah On The Beat. Además, esta producción cuenta con colaboraciones al lado de Cassiel, Galeto y Lil Angel.

