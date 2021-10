La líder de ‘Alma bella’, Yolanda Medina lamentó las declaraciones que dio Nilver Huárac, quien arremetió contra Christian Domínguez y Pamela Franco, a raíz que la cantante fue presentada como integrante de ‘Puro sentimiento. Además, la participante de ‘Reinas del show’ aseguró que el productor musical está dando ‘manotazos de ahogado’ y que debería ser más respetuoso al referirse de una mujer.

“Nosotros invertimos en su formación artística (de Pamela). A ella (Franco) la traje de Chimbote, le puse profesores de canto, baile y animación. Gastamos mucho dinero en su aspecto físico porque las chicas necesitan cambiar y mejorar su imagen. Gastábamos dinero en lo que quería, lipoescultura, bubis y otras más”, comentó Huárac, quien acusó de ‘copión’ a Domínguez.

“Christian jamás será como yo, así que deje de imitarme. ‘Puro sentimiento’ son una copia de ‘Alma bella’. Debería descubrir su propio talento, que no se la lleve fácil porque si quiere ser un Nilver Huárac tiene que ir a la universidad”, sostuvo en ‘Magaly Teve, la firme’.

Yolanda, ¿Qué te parece lo que dijo Nilver de Pamela?

No sé qué le ha pasado a Nilver, me sorprende porque siempre ha mostrado como un hombre maduro y respetuoso. Como manager de un grupo, salir a decir que le hizo tal cosa a ‘fulana o mengana’ es porque él quería hacerlo, nadie le puso un cuchillo en la cabeza para que invierta dinero. Me parece de muy mal gusto que le haga esto a Pamela cuando ella fue quien levantó su grupo, pero ahora que no le sirve no puede salir a despotricar. Por ella (Franco) era que sobrevivía su grupo y le sirvió en su momento, así que no puede despotricar ahora que ya no trabaja con él.

¿Consideras que debería ser más caballero?

Obviamente. Me parece que está dando manotazos de ahogado, él la tenía a Pamela como su caballito de batalla y me sorprende mucho sus declaraciones porque e incluso la llamaba hija.

Nilver también arremetió contra Christian pues dijo que su agrupación ‘Puro sentimiento’ es una copia de ‘Alma bella’...

No sé por qué sale a decir que se ha copiado de ‘Alma bella’, si él (Nilver) es una copia fiel mía. Él es una copia de la copia.

Como líder de ‘Alma bella’... ¿Ves a ‘Puro sentimiento’ como una copia?

No. Veo que es una agrupación renovada, con voces buenas y si las chicas pueden mostrar sus atributos de canto y baile a la misma vez... bienvenido sea.





