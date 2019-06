'Yuca' llora en el sillón rojo de “El valor de la verdad” por denuncia de Clara Seminara | VIDEO

¡Lo contará todo! El cómico Enrique Espejo, conocido popularmente como “Yuca”, se sentará esta noche en el sillón rojo de “El valor de la verdad” para contar su versión tras la denuncia que realizó la actriz Clara Seminara por tocamientos indebidos en su contra.

A través de sus redes sociales, Beto Ortiz publicó el avance de la presentación del comediante en el temido sillón rojo. La pregunta de rigor fue: “¿Le metiste la mano a Clara Seminara?”.

'Yuca' en El valor de la verdad

“Yo no soy ningún enfermo, Beto. El hecho que sea tímido, introvertido no quiere decir que sea un tonto o un torpe. Ahora, si dije que me atraía era como una buena amiga, como lo que se portó y como era. Nunca hubo problemas con ella, jamás” , respondió Enrique Espejo entre lágrimas.

Luego, el cómico hizo una demostración de cómo habría sucedido los hechos contados por la modelo y actriz Clara Seminara, quien acusó a Enrique Espejo de haberse sobrepasado con ella.

Recordemos que esta será una edición especial de “El valor de la verdad”, ya que marcaría el primer programa en el que participan dos concursantes la misma noche.

Xoana González será la otra invitada y contará detalles poco conocidos sobre su vida, su trayectoria en Perú y la disputa legal que tuvo con la ex chica reality Melissa Loza.