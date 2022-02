SE ENFRENTARON POR PRIMERA VEZ. Yuca y Clara Seminara estuvieron frente a frente de manera virtual este viernes en Amor y Fuego. Al set de Rodrigo González acudieron Enrique Espejo y su abogada, Lucy Cabrera, mientras que la actriz cómica se enlazó desde España.

“Quiero hacer mi descargo por acoso y difamación de la que soy objeto porque cada vez que paso por un trabajo, la señora aprovecha para colgarse de mí y hablar... le dan cámaras. Yo me he mantenido al margen por respeto a mis hijas, pero ahora creo que es tiempo de hablar y decir la verdad”, dijo el actor.

En ese sentido, aseguró que Clara Seminara era una querida compañera de trabajo antes de la denuncia y que hasta lo ayudaba a aprender a usar su celular y lo llevaba a su casa después de las grabaciones. “Nunca ha habido fricción, yo desconozco por qué su forma de difamarme”, agregó Yuca.

La actriz aseguró que Enrique Espejo debe presentar pruebas para probar que lo está difamando y aseguró que si le pidió disculpas en su momento, si Jorge Benavides lo sancionó y si su denuncia ya tiene tres años en proceso, ‘es por algo’.

LUCY CABRERA EXPLOTA DE INDIGNACIÓN

Lucy Cabrera intervino y aseguró que Clara Seminara había cambiado de versiones en su acusación. “Tocamientos indebidos es algo muy subjetivo, depende de lo que sienta la persona. Clara ¿tú cómo te sentiste? Si te sentiste mal tienes todo el derecho, pero déjame decirte, en ese momento hizo justicia con su propia mano, porque le tiró dos cachetadas a Yuca, no contenta con eso, se fue por la parte administrativa con el productor, hizo su queja, se pidieron disculpas ambos porque estaban jugando de manos y está prohibido. Jorge obligó a Yuca a pedirle disculpas a pesar de que ella también le había pegado”, indicó la abogada.

En ese momento Clara Seminara quiso intervenir pero Lucy la calló. “Tú has tenido bastante oportunidad en muchos programas de televisión, así que por favor... ella siguió trabajando tres meses más hasta terminar su contrato, hubo una cena de Navidad y ella estuvo muy contenta departiendo. Después de siete meses fue al juzgado porque ahí recién se sintió vulnerada”, acotó.

La denunciante le pidió a la abogada que presente pruebas de que cambió su versión y agradeció sus declaraciones, ya que con eso se comprobaría que dijo la verdad al indicar que los productores de JB estaban enterados de lo sucedido.

“Clara por dios, por respeto a ti misma, deja de mentir”, dijo Lucy Cabrera a gritos. “Por favor, me bajas la voz, a mí no me grites”, le contestó la actriz. “Deja de mentir, sabes cómo vas a ser recordada... como la chiquita que denunció una vez a Yuca”, dijo la abogada indignada.

Clara Seminara aseguró que será recordada como la persona que no se quedó callada por más que sus compañeros mintieron. “¡No mientas!”, exclamó Yuca. “Yo no voy a permitir que nadie me toque el trasero”, agregó la actriz.

“No lo permitiste, te quejaste, denunciaste, pero el problema es que estás acosando, acosando, estás asediando, persiguiendo a una persona. Cada vez que él sale, ella sale a contar el mismo cuento de toda la vida”, indicó Lucy Cabrera.

TE PUEDE INTERESAR

Janet Barboza anuncia pruebas contra ‘gatito activador’: difundirá conversación con Paula Manzanal

Merly Morello tras viralización de falso video íntimo: “Si lo filtras, eres igual de culpable”

Sir Winston consiguió que el mejor cirujano del mundo opere al hijo de Sheyla Rojas ¡Eso sí es amor!