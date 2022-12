Los actores de ‘Al fondo hay sitio’, Adolfo Chuiman (76) e Yvonne Frayssinet (72) fueron homenajeados por su amplia trayectoria artística y recibieron estrellas en el llamado ‘paseo de la fama’ de América Televisión, donde mencionados personajes estuvieron acompañados de sus familiares cercanos y compañeros del elenco de la serie. “Este reconocimiento por tantos años de trabajo es un acto de amor y cariño. Soy una mujer afortunada porque trabajo en mi vocación, eso no lo puede hacer cualquier persona. Estoy contenta y agradecida. La serie me encanta, tiene éxito, mis compañeros son de primera, estoy rodeada de gente noble y humilde, así que tengo suficientes motivos para ser feliz”, expresó Frayssinet, seguida por Chuiman. “Estoy muy contento. Este reconocimiento me da más empuje para seguir desarrollándome en mi carrera, sobre todo por los momentos que está pasando el país”, mencionó el distinguido actor.

Asimismo, los actores Adolfo Chuiman e Yvonne Frayssinet señalaron que aún no evalúan ni piensan en la posibilidad de retirarse de los escenarios o dejar de actuar. “Llevo casi 47 años de trayectoria. Los años han pasado súper rápido. ¿Si he pensado en el retiro? No. Me siento fuerte, llena de vitalidad, de energía, de proyectos, sueños e ilusión tal como cuando recién empecé. Me veo bien, tengo la memoria impecable, intacta, tengo rapidez mental, buenas reacciones, el día que vea que ya no hay eso... daré un paso al costado”, comentó la actriz, seguido por el actor. “Todavía hay Chuiman para rato, eso sí, siempre cuidándose”, acotó la figura de América Televisión.

Finalmente, la actriz indicó que el amor de su familia es su mejor vitamina para mantenerse con tanta vitalidad. “Vivo rodeada de amor, con mi familia. El amor es la mejor vitamina de todo ser humano, el amor es el que mueve el mundo”, finalizó la talentosa actriz.

SUPERÓ DEPRESIÓN.

En tanto, el actor Adolfo Chuiman contó que estuvo un año encerrado en su cuarto porque estaba pasando por una fuerte depresión, a raíz que su hermano falleció a consecuencia del coronavirus.

“Estuve encerrado y sin salir durante la pandemia. Es que ese año apenas salió lo del coronavirus... falleció mi hermano Fernando, quién no le hizo caso (a la enfermedad). Eso me choco a mí una barbaridad, me encerré en el cuarto un año. ¿Cómo salí de la depresión? Por el trabajo, por el amor y paciencia de mi familia. Estaba como loco, deprimido, pero lo superé”, añadió el actor.





