Un periodista de usuario ‘Alonso El Inca’ compartió en la red social Twitter un informe policial que expone el arresto a Andy Polo por cargos de acoso y agresión hacia la madre de sus hijos, Génessis Alarcón.

Según el reporte elaborado por la policía de Washington, el incidente se registró el 23 de mayo del 2021, y donde la madre de los hijos de Polo hizo la denuncia respectiva. El documento detalla que Andy fue sindicado bajo los cargos de “acoso”, “contacto físico ofensivo” y “delito menor B”.

El delantero negó el “contacto físico ofensivo” que le imputaron en Washington.

Junto a mi compañero @adamareasports pudimos obtener:



REPORTE POLICIAL DEL CASO ANDY POLO 5/23/2021



“Recibió un lieu of arrest por acoso después de agarrar a Génesis Alarcón por la muñeca“



Genesis declara

Hace 3 años que dormimos en cuartos separados

Me agarró la muñeca

🧵 pic.twitter.com/8lFL64QuOA — Alonso El Inca (@alonso_inca) February 11, 2022

EL EPISODIO DE VIOLENCIA

El reporte tiene plasmado el descargo de la amiga de Génessis, quien narró la violencia que sufrió la aún esposa de Andy.

“Ella me dijo que estaba limpiando la cocina de su casa cuando Andy llegó. Dijo que Andy quería recuperar su teléfono celular porque quería recuperar todo lo que le había dado. Ella le dijo que no lo tenía. Dijo que durante la discusión, Andy extendió la mano y agarró su muñeca derecha y se la rasguñó (...) Ella me mostró la muñeca y parecía ser una abrasión de color rojo”, declaró la amiga de Génessis Alarcón.

En el expediente se señala que Andy Polo fue arrestado, pero, debido a una lesión que tenía en la pierda derecha, se le dio la opción de la figura ‘lieu of arrest’, que consiste en que una persona comparezca en un tribunal en lugar de ser arrestada.

