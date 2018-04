Cuando 'Espectáculos' llegó a su fin, muchos se preguntaron qué pasaría con todos los conductores del programa. Jazmín Pinedo decidió dedicarse a la actuación, Antonio Pavón pasó a 'Amor de Verano', pero nada se supo del destino de Ernesto Jiménez.

Lo primero que hizo el exchico reality fue viajar al lado de su pareja Antonella Bacco para disfrutar varios días a su lado en Estados Unidos. Ernesto Jiménez estuvo realizando trabajos de fotografía en el extranjero, pero sus seguidores en redes le pedían regresar a la TV.

Ahora, se sabe que el excompañero de Jazmín Pinedo tomará un nuevo reto en TV. Todo parece indicar que Ernesto Jiménez hará dupla con Adriana Quevedo en el programa 'Combinado' de Panamericana Televisión.

A través de su cuenta Instagram, Ernesto Jiménez informaba con un mensaje que a partir de este lunes 2 de abril a las 9 a.m. volvía a la TV. "Porque desde este lunes a las 9:00 a.m. los espero en 'Combinado'".

Al conocerse esta noticia, muchos de sus seguidores se alegraron por su regreso a la TV. Sin embargo, Ernesto Jiménez tuvo que soportar las críticas de otros usuarios en redes sociales. Uno de ellos le escribió en Twitter:

"Es increíble que es Perú no haya verdaderos profesionales y preparados no sólo dan pantalla a personas que salieron de programas basura, sino que le regalan dinero a personas que no son idóneas, es trizte la tv peruana y que los televidentes prefieren cable", escribió el usuario @ReynaldoRossi sobre el ingreso de Ernesto Jiménez.

Ante este mensaje, el exconductor de 'Espectáculos' decidió responder: "Buena profesión y preparación tengo. Creo que lo he repetido hasta el cansancio ante comentarios como el tuyo. Lo que es "triZte", como pones, es otra cosa. Suerte", escribió en Twitter.

Recordemos que en varias oportunidades Ernesto Jiménez ha dejado en claro que es uno de los pocos exchicos reality que terminó una carrera de estudios superiores. El recordado 'Mercenario' estudió Comunicaciones en la Universidad de Lima.

Pese a la aclaración, el usuario en redes sociales continuó criticando a Ernesto Jiménez por cada cosa que él le refutaba. Ante esto, el conductor de TV decidió ser más práctico y mostró un pantallazo de su récord de estudios vía Twitter.

En la imagen, aparece que Ernesto Jiménez llegó al décimo superior de su promoción antes de graduarse como bachiller en Comunicaciones. De esta manera, dejó en claro que está más que preparado para estar al frente de un programa de TV.

