Wendy Ramos desea por Año Nuevo que Mercedes Aráoz no pueda dormir y ella le responde por Twitter [FOTOS]

Wendy Ramos habla claro. Como un deseo para el 2018, la actriz y recordada pataclaun pidió que la segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz no pueda conciliar el sueño 'nunca más'.

A través de su cuenta Twitter, Wendy Ramos escribió: "Ojalá que el próximo año no nos mientan ni nos atropellen tanto, que Mecehe Aráoz no pueda dormir nunca más y que se les acabe la suerte a todos los que están escapando de ir a prisión hace rato. #Feliz2018"

Este mensaje recibió rápidamente comentarios a favor y en contra y obtuvo más de 1800 'Me Gusta' en Twitter. Al parecer, Wendy Ramos le desea esto a la presidenta del Consejo de Ministros por el indulto a Alberto Fujimori, después de que Mercedes Aráoz, durante la votación por la vacancia a PPK, negara que se negociaran indultos.

Mercedes Aráoz señaló que el supuesto documento que recomienda el indulto de Fujimori no ha llegado a la Comisión de Gracias Presidenciales.

Sin embargo, sorprendió aún más que la propia Meche Aráoz utilizara su cuenta Twitter para responderle directamente a Wendy Ramos. Pese a que la actriz le deseó no poder dormir, la vicepresidenta tuvo otra clase de deseo para ella.

"Yo solo te deseo Luz y paz en el corazón. No te juzgo, espero no me juzgues porque no falté a la verdad", escribió Mercedes Aráoz en su cuenta Twitter. La respuesta de la presidenta del Consejo de Ministros recibió más de 670 'Me Gusta' y fue compartido 95 veces.

Muchos de los usuarios en Twitter manifestaron no apoyar a Mercedes Aráoz por todo lo sucedido alrededor del indulto a Alberto Fujimori, pero enfatizaron que empezar el año deseándole mal a alguien, tampoco era la idea. Por eso, le pidieron a Wendy Ramos que sea 'mejor persona' y evite ese tipo de comentarios.

Yo solo te deseo Luz y paz en el corazón. No te juzgo, espero no me juzgues porque no falte a la verdad. — Mercedes Aráoz (@MecheAF) 1 de enero de 2018

Meche no me.simpatiza pero jamas iniciaria un año deseandole el mal. — ElhaChianti (@elhachianti) 1 de enero de 2018

Exacto. Hay q estar enfermo de odio para empezar el año deseándole el mal a los demás. — Javier Villa-García (@cuervond) 1 de enero de 2018

No Wendy . Hay que desear siempre buenas vibras. Así no estés de acuerdo con ella. No pensé leer esto de ti. Feliz año nuevo. — Caro MG (@Carito_MG9) 1 de enero de 2018

Fuma un cigarro Wendy. Relaxxx — neronincendio_roma (@neronincendio) 1 de enero de 2018

Wendy, que feo eso de andar deseando el mal!!!! — Pinky (@pinky12forever) 1 de enero de 2018

