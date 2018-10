Uber: 'El Wasap de JB' parodiará a chica que agredió a taxista en video viral de Facebook | VIDEO

No hay noticia que no pueda ser parodiada. El Wasap de JB no desaprovechó la oportunidad de realizar un divertido sketch inspirado en el video viral de lo sucedido al conductor de Uber, que fue agredido con una pasajera.

Como se recuerda, una joven usuaria de Uber fue denunciada vía Facebook por el taxista de esta app, quien al no aceptar llevarla a su destino, lo insultó y lo agarró a golpes dentro del auto.

De acuerdo a lo que cuenta el chofer de Uber, la mujer pidió un servicio de taxi desde Miraflores hasta San Juan de Miraflores, pero el taxista al percatarse que la zona era el distrito del sur de Lima se negó a llevarla y le pidió que cancele el servicio, lo que desató la furia de la jovencita.

"Por eso eres taxista y así te vas a morir", le dice la jovencita al conductor tal y como se escucha en el video de Facebook, frases que son parodiadas en el sketch cómico.

El cómico Danny Rosales se encargará de interpretar a la iracunda usuaria, mientras que 'Yuca' hará el papel del conductor en 'Gato Encerrado', la secuencia de la 'doctora Pollo'.