La reciente participación de La Uchulú en El Artista del Año generó controversia luego que la tiktoker manifestó que los coaches le dieron las partes más importantes de su canción a Cielo Torres y también por la discusión entre los jurados, quienes tuvieron opiniones encontradas sobre su desempeño con el tema de Gloria Trevi ‘Todos me miran’.

MÁS INFORMACIÓN: LA QUINTA GALA DE LA UCHULÚ Y LO QUE TUVO QUE PASAR ANTE EL JURADO

Al respecto, la conocida youtuber utilizó su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse sobre lo sucedido y también para agradecer a todos sus seguidores, que le continúan brindando su respaldo.

“Muy feliz con esta presentación, muy agradecido con el apoyo de mis chululitos bellos. Sé que no soy cantante profesional, se que no soy bailarín profesional; pero todo lo que hago, lo hago con amor y cariño para todas las personitas que me siguen. Estoy aquí para aprender, para mejorar y seguir creciendo...”, escribió.

TROME | La frustración de la Uchulú durante ensayos del Artista del Año. (Artista del año)

Uchulú agregó que esta participación en El Artista del Año es todo un reto, que tiene que afrontar con valentía, mucho esfuerzo y dedicación. También aprovechó la ocasión para agradecerle a los coaches Julie Freundt y Raúl Romero por sus consejos.

MÁS INFORMACIÓN: LA UCHULÚ SE DESMAYÓ AL VER AL SHAMUCO EN EL REVENTONAZO DE LA CHOLA

‘LA UCHULÚ' Y SU MENSAJE PARA CIELO TORRES

La Uchulú también se dirigió a Cielo Torres por acompañarla en su participación en el Artista del Año. “Gracias cielito por esta hermosa noche, hermoso cantar a tu lado”, fue el mensaje y también le dio un agradecimiento a la Chola Chabuca.

Finalmente Uchulú también dio gracias a toda su familia, sus amigos y sus ‘chuluitos bellos’ por el apoyo y por confiar en ella en cada participación. “Chuluitos unidos jamás seremos vencidos”, manifestó.

LA MOLESTIA DE LA UCHULÚ CON PRODUCCIÓN DEL ARTISTA DEL AÑO

En su reciente participación en el Artista del Año, la Uchulú se quejó porque los coaches prefirieron darle ‘las partes más importantes’ de su tema, a la artista invitada, Cielo Torres. “Se supone que yo estoy participando y yo tengo que demostrar que si puedo y a mí me limitan que la parte más importante la canta el invitado y yo tengo que demostrar que si puedo”, manifestó.

Pero la controversia no quedó ahí, ya que tras su participación; los cuatro jurados del Artista del Año tuvieron posiciones encontradas. Mientras Tilsa Lozano y Denisse Dibós destacaron su interpretación a Santi Lesmes y Mariela Zanetti no los convenció.

TE PUEDE INTERESAR: