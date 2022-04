La Uchulú decidió abrir la caja de preguntas en sus redes sociales para responder algunas dudas de sus seguidores. El popular personaje de televisión decidió abrir su corazón y hablar sobre su identidad de género revelando que es orgullosamente una mujer transexual.

A través de su Instagram, la joven de 20 años resaltó que lo más importante de su orientación sexual es que no haga daño a nadie.

“Un paréntesis importante: si soy un perro, una mujer, un hombre, un ave, un pez, es asunto de cada persona... trabajar y no hacer daño es la clave de todo”, escribió en una storie.

Un usuario le increpó el por qué quiere ser mujer, puesto que no lo entiende, y la Uchulú respondió firmemente que “orgullosamente soy una mujer trans”

“A diario leo estos comentarios porque quiero ser mujer, las mujeres son fuertes, son audaces, inteligentes, tienen el don de dar vida, son el pilar importante de la familia, son hermosas, bellas y todo lo maravilloso de este mundo, yo soy un extraterrestre”, señaló.

Antes ‘La Uchulú' había dicho que era gay y no trans

Hace un año, según Ojo, La Uchulú reveló que solo se vestía de mujer solo por su personaje en la televisión. Además, enfatizó que no era una mujer transexual, sino que era gay.

“Yo en ningún momento dije que no era gay, yo dije que no era trans. Yo me visto así porque es un personaje, porque me gusta el arte de la transformación, ahí lo dije. Ahora, yo respeto mucho a las chicas trans, a las mujeres trans, las amo, las admiro porque ellas dieron un paso muy importante en su vida”, dijo en su momento.

La Uchulú