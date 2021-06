El esperado episodio de la separación de la Uchulú y el Shamuco fue presentado en el Reventonazo de la Chola. Como toda separación, hubo lágrimas de ambos personajes debido al alejamiento.

En este episodio de puede ver como la Chola Chabuca convocó a Uchulú para integrarse a las filas del Reventonazo; sin embargo cuando la ‘huambrillita’ dijo que iría con el Shamuco, le aclararon que el pasaje solo era para ella.

“Uchulú te voy a dar un consejo, a veces tenemos que dejar lo que queremos para seguir nuestros sueños”, le dijo la Chola.

Cuando Uchulú salía de su casa, apareció su pareja para listo para que se vayan a la chacra. Con el dolor de su corazón, Uchulú le contó que partía a Lima.

“UCHULÚ NO ME DEJES POR FAVOR”

La noticia cayó como un balde de agua fría para el Shamuco, quien creyó que Uchulú ‘tenía un novio limeño y le estaba sacando la vuelta’. Esto motivó la molestia de la joven selvática, quien decidió seguir con su camino en busca de la fama.

“Uchulú no me dejes por favor te amo. ¿Por qué me dejas huambrillita? No puedo vivir sin ti”, rogaba el Shamuco y finalizó el episodio.

