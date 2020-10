Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

‘Chapo’ y ‘Nube’ son los otros ‘hijos’ de Úrsula Boza. Más que una ‘mirada de tiburón’, ella tiene ojos dulces. El amor por sus cachorros va más allá que un simple cariño y la actriz y conductora nos cuenta ese lado ‘maternal’.

Completa la frase: ‘Cuanto más conozco a los hombres...’

Quiero más a mi perro.

¿Eso es cierto?

Totalmente.

¿Por qué?

Puedes pelear con tu pareja o hijos, pero llegas a casa y el perro te hará fiesta.

¿Moraleja?

Siempre te dan fidelidad y lealtad.

¿Más leales que los varones?

Nunca te engañan, no te ponen a competir con una perra.

¿Detectas una infidelidad?

Tengo olfato canino.

¿Es difícil descubrir a una chica que se está metiendo en una relación?

Hay las que se hacen las sonsitas.

¿Cúales son las otras?

Las que cobran, las que se meten por joder, las baratas, las que se canjean por un viaje.

¿Tu radar funciona solo con las ‘trampas’?

También con las malas personas.

¿Tanto así?

Tengo la intuición muy desarrollada y casi siempre suelto la frase: ‘Te lo dije’.

¿Cómo darse cuenta de que alguien está sacando los pies del plato?

Quizá si se demora en responder el teléfono.

Una amiga te escribe y te pide que le digas a su esposo que estuvo en la tarde contigo. ¿Qué respondes?

‘No me metas en tus hue...’

¿Si un chico te empieza a escribir palabras lindas?

Soy bien bestia para ponerlo en su sitio.

¿Te acosan en la calle?

Una vez, en el óvalo Gutiérrez, me gritaron: ‘¡Mamacita, qué rica estás!’. Me acerqué y de frente les dije: ‘Acá estoy c... tu m..., a ver dímelo en la cara’. Ninguno respondió.

Por ser así, ¿mucha gente te odia?

Unos dicen que soy bacán, porque hablo sin pelos en la lengua, a otros les choca mi transparencia.

¿Te has mechado en las redes?

Son una ‘M’.

¿Por qué?

Bajé de peso, me salieron unos granos por estrés y me ofendieron, soltaron insultos.

¿Respondiste?

Sí. Una chica me escribió diciendo que no debería responder así.

¿De verdad?

La gente cree que porque salimos en televisión pueden decirnos lo que les dé la gana y quedarnos callados.

¿Qué más te critican?

Dicen que por usar tatuajes soy mala madre.

¿Un concepto de Sheyla Rojas?

Tiene un niño, que sigue creciendo y se va a enterar de todo, y eso sí está mal.

¿Cómo nace tu amor a los animales?

En mi familia siempre hemos criado y rescatado perritos.

¿Son parte de la casa?

Mis otros hijos.

¿De verdad?

Cuando llego con algún dulce para mis hijas, les digo: ‘Ahora esperen que voy a atender a sus otros hermanitos’.

Gracias y seguiremos viéndote por Latina...

Los espero los sábados a las 10:30 a.m. en ‘Mascotas’ y agradecerle a todos los lectores de Trome.b

Úrsula Boza