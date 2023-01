Este 2023 es el año de Úrsula Boza pues no solo regresó con todo a Al fondo hay sitio y ha vuelto al teatro después de diez años; sino que siente que ha dado cambios en su vida y no descarta volver con Christopher Gianotti, pero si no se da, seguirá siendo feliz . Además, revela que es muy lisurienta, que aprendió a meter golpes de niña y que ha descubierto su lado tierno.

Estás volviendo al teatro después de diez años con la obra ‘Charada’ en el Teatro Pirandello.

Estoy muy contenta de regresar y tener a compañeros maravillosos como Pablo Saldarriaga, César Ritter, Jimena Lindo, Carlos Casella y Sebastián Stimman en una comedia de parejas donde no van a parar de reír y reflexionar.

¿Cuesta mucho volver después de diez años?

Me ha costado mucho, por momentos me he frustrado, me he sentido incapaz y me he decepcionado de mí misma. Pero los directores han tenido una paciencia absoluta y ahora estoy feliz y jugando todo el rato.

¿Qué hay de Úrsula en tu personaje de la obra?

Varias cositas. Mi personaje se llama Mónica y es achorada, y yo lo soy. Soy achorada y criolla, hablo muchas lisuras.

¿De qué barrio eres?

He crecido en Pueblo Libre, pero no se trata solo del barrio, sino que he vivido mis primeros díez años con mis tres tíos, hermanos de mi mamá... yo digo que he tenido tres papás.

¿Qué aprendiste?

De mi tío Ricardo todo el barrio, las lisuras. Mi tío Esteban me enseñó a gomear, a defenderme. Y mi tío Mario, quien estudiaba derecho, me enseñó a usar las palabras correctas.

Actriz señala que sabe defenderse y que detesta las injusticias

¿Y has gomeado a alguien en alguna oportunidad?

Nunca me he peleado físicamente.

Pero has insultado mucho...

Las injusticias me revientan y muchas veces he respondido con insultos y todo los aderezos. A veces, hasta en redes sociales; pero solo cuando me han atacado.

¿Y a los faltosos de la calle?

Uff, me sé defender ante tanto desubicado en la calle, yo me enfrento. Pero ahora trato de controlarme porque estoy con mis hijas.

Eres una mujer temperamental...

Pero también tengo mi lado tierno, no soy un locón todo el día, ja, ja. Antes pensaba que era una mujer intensa, de carácter fuerte y de armas tomar, pero en los últimos tiempos he descubierto que soy tierna, sensible... ahora me miro de otra manera, me descubro y me gusta.

Pero la esencia siempre es la misma...

Claro, pero voy sumando cosas, cada día aprendemos algo; pero voy mirando la vida de manera distinta.

¿La Úrsula de hoy en día volverá con Christopher (Gianotti)?

Estamos en eso. Venimos de algunas separaciones y si volvemos esperamos que sea habiendo construido algo sólido... pues si es lo mismo, qué aburrido. Y si no funciona, pues quedará que somos muy, muy patas, tenemos una relación paja.

Parece que no quieres arriesgar...

Quiero sentirme segura de dar ese paso... pero lo que tengo claro es que ‘el para siempre’ ya no existe en mi vida, ni tampoco ‘quiero morir a tu lado’.

Tampoco te ilusiona volverte a casar...

Pero no estamos divorciados. ¿Volverme a casar?, no, es la misma vaina, un papel no cambia nada. La idea es trabajar en equipo, por nuestras hijas, a pesar de estar separados tres años y él haya tenido una relación.

‘MI FELICIDAD NO DEPENDE UN HOMBRE’

¿Fue un duro momento?

Me dolió horrible, tuve depresión un año, estaba hecha basura, llegué a pesar 47 kilos.

Pero tampoco ves tu futuro con otra persona...

No, me da flojera, no quiero conocer a nadie. Hace tiempo que estoy sola, en los tres años de separación no estuve con alguien. Además, soy madre y cuido a mis hijas.

Has aprendido a disfrutar la soledad...

He aprendido a disfrutar de mí misma, me gusta. Mi felicidad no depende de un hombre. Si estoy con Crhis mostro, y si no, pues mostro también.

Se te cumplió el sueño con tu regreso a Al fondo hay sitio..

Sí, ha sido un regreso de locos. Cuando volvieron pedía a Dios para que me revivan o que sea la hermana, fui muy feliz todos los años que estuve en la serie, es mi familia.

Te has convertido en la villana más querida.

Es locazo que tanta gente quiera a mi personaje y que hayan pedido mi regreso. Entiendo a los que me odian por todo lo que hizo, pero son más lo que la quieren. Bueno, siempre hace falta su cuota de suspenso, ja, ja.

Te han presentado como ‘Victoria’, pero ¿eres o no Claudia Llanos?

Solo sé que soy Victoria y me iré enterando en el camino, pues cuando pregunté eso me dijeron.

Pero ya se muestra manipuladora...

Es más light, aún no saca la ‘mirada de tiburón’ y está seduciendo y endulzando a Diego Montalbán. Ya veremos para qué y lo que quiere.