La actriz Úrsula Boza visitó este jueves 16 de febrero el set de “Mira quien manda”, donde terminó revelando que su hija menor María Paz le pide que no protagonice besos con Giovanni Ciccia en la serie “Al fondo hay sitio”.

“¿Es verdad que una de tus hijas se molesta cuando haces escenas de besos?” , preguntó ‘La Carlota’.

Úrsula Boza sobre escenas de besos en AFHS

Ante ello, la pareja de Christopher Gianotti contó que su hija menor es la que más sufre con sus escenas, incluso le ha llegado a pedir que no lo haga.

“Sí, es verdad, María Paz me dice, antes de que yo tenga besos con Giovanni Ciccia, me dice: ¿Mamá te vas a dar beso? Yo le digo que sí, y ella me dice: ‘Mamá, ¡No quiero! ¡No me gusta que te des beso’”, relató sorprendiendo a María Pía.

La actriz detalló que en la medida de lo posible hace lo que puede para que su pequeña de ocho años no vea sus escenas con Giovanni Ciccia.

“Ella ya conoce a Giovanni, le cae súper bien, pero no le gusta, sabe que es parte de mi chamba, pero no le hace mucha gracia. Yo trato de que no vea esas escenas ”, comentó.

“A la bebé le incomoda, pero… ¿A ti?”, volvió a preguntar ‘La Carlota’. Y la actriz respondió: “Ah, ¿Yo? Normal”.

