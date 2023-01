La reconocida actriz Úrsula Boza se mostró feliz con su regreso a la nueva temporada de la exitosa serie de televisión “Al fondo hay sitio”. Además, compartió con sus seguidores de Instagram cómo fue su cambió de look para transformarse en la ‘mirada de tiburón’.

“Quieres ver un video de cómo fue mi cambio de look, de mi pelo largo a mi pelo corto y rojo. En la siguiente storie te voy a mostrar al capo que me hizo este cambio de look para la ‘mirada de tiburón’”, dijo la actriz previo a mostrar el video en el que le realizan el cambio.

En las imágenes se ve el preciso momento en el que el estilista le corta el cabello a Úrsula, quien hace un gesto de asombro.

Asimismo, en su perfil de Instagram compartió un video en el que mostró el antes y después, además aclaró que solo se atreve a cambiarse de look cuando interpreta a algún personaje.

“Cambio de look... solo cuando interpreto a algún personaje me atrevo a hacer algo tan radical... y claro que solo confió en una persona para hacer algo así”, escribió junto al video que acumula mucho corazones.

Úrsula Boza rezaba para que revivan a ‘Claudia Llanos’ en AFHS: “Me han hecho sufrir todo el año”

La actriz Úrsula Boza contó que desde regresó la serie ‘Al fondo hay sitio’ estuvo rezando para que la revivan y ahora que volvió dice que su personaje de Claudia Llanos le hará la vida imposible a todos.

“Cuando salió la serie estaba feliz por mis compañeros, de que volvieran con un proyecto tan exitoso y todo el año estaba rezando para que me revivan, para que salga una gemela o algo así ... hasta que se dio”, comentó la actriz en ‘Más espectáculos’.

Además, la popular ‘Uchi’ indicó que desde el inicio de la nueva temporada el público le preguntaba si era la mujer de negro.

“Cada vez que salía la gente me decía ‘tú tienes que ser la mujer de negro’, y y respondía ‘yo no soy’, y las redes reventaron mencionándome. Pero agradezco a tres factores mi regreso a la historia. Primero al público me ha pedido enormemente, luego a mi trabajo que siempre ha gustado y a la producción y Gigio (Aranda) que se le prendió la chispita ”, manifestó la actriz.