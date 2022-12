La actriz Úrsula Boza contó que desde regresó la serie ‘Al fondo hay sitio’ estuvo rezando para que la revivan y ahora que volvió dice que su personaje de Claudia Llanos le hará la vida imposible a todos.

“Cuando salió la serie estaba feliz por mis compañeros, de que volvieran con un proyecto tan exitoso y todo el año estaba rezando para que me revivan, para que salga una gemela o algo así... hasta que se dio”, comentó la actriz en ‘Más espectáculos’.

Además, la popular ‘Uchi’ indicó que desde el inicio de la nueva temporada el público le preguntaba si era la mujer de negro.

“Cada vez que salía la gente me decía ‘tú tienes que ser la mujer de negro’, y y respondía ‘yo no soy’, y las redes reventaron mencionándome. Pero agradezco a tres factores mi regreso a la historia. Primero al público me ha pedido enormemente, luego a mi trabajo que siempre ha gustado y a la producción y Gigio (Aranda) que se le prendió la chispita”, manifestó la actriz.

Sin embargo, reveló que Gigio Aranda tenía en mente su regreso desde hace tiempo. “Luego me enteré de eso y dije ‘pucha, me han hecho sufrir todo el año’. Ahora hay nuevos personajes, nuevas historias y a todos me los voy a bajar”, señaló Úrsula Boza.

APARECIÓ EN ÚLTIMO CAPÍTULO

¡Resucitó! El episodio final de la temporada 9 de ‘Al fondo hay sitio’ dejó a más de uno con preguntas sin responder. La escena final mostró a la ‘Mirada de tiburón’, quien es la admiradora secreta de Diego Montalbán.

La última escena de la temporada 9 de la serie dejó intrigado a más de un televidente, ya que la misteriosa admiradora secreta de Diego es Claudia Llanos, antagonista que se creía muerta desde la séptima temporada.

Los seguidores de la producción peruana empezaron a especular y creen que Diego Montalbán es o se convertirá en un aliado para hacerle la vida imposible a Francesca Maldini.

Sin embargo, la pregunta qué todos se hacen es cómo sobrevivió el personaje de Úrsula Boza al disparo que le propinó Francesca Maldina en la parte 7 de la exitosa serie.

“Muchísimas gracias, de verdad, he recibido más de 200 mensajes y estoy tratando de responder a todos. Estoy muy feliz” , expresó en su red social.

El regreso de Claudia Llanos, la villana principal de AFHS, era casi imposible, ya que había muerto en las temporadas pasadas.

