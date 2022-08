Valeria Flórez, nuestra Miss Latina Universal 2022, fue presentada como nueva chica reality de ‘Esto es Bacán’. La modelo llegó al programa de Willax Televisión y llamó la atención de su compañero Duilio Vallebuona, quien no desaprovechó el momento para elogiarla. Sin embargo, todo le salió mal.

“ Muchísimas gracias por invitarme, yo más que feliz de acompañarlos . No solamente porque hay gente bacán como ustedes dicen sino también es por una buena causa. Eso es lo importante, por eso estoy aquí”, dijo al inicio del reality.

Inmediatamente, Duilio Vallebuona se acercó para recibirla dándole unas palabras de bienvenida, pero Valeria lo ‘choteó' y le dejó en claro que ella tiene pareja.

“ Yo también he sido rey, tenía que venir a saludarla como reina que es. Yo también he sido mister Perú 2019 ″, señaló el chico reality y Valeria respondió. “ Yo tengo pareja, por siacaso, pero me caes bien ”, acotó desatando la risa de todos en el set.

TROME | Valeria Flórez ‘chotea’ y avergüenza a Duilio Vallebuona

LOS NUEVOS CHICOS REALITIES DE ‘ESTO ES BACÁN’

La segunda jornada de Esto es Bacán, el nuevo reality de Willax, nos trajo a los nuevos integrantes del programa: El excampeón sudamericano de boxeo, David ‘La Pantera’ Zegarra, la exvoleybolista Rocío Miranda, Daniela Arroyo y la modelo Valeria Flórez, de reciente participación en el Miss Perú.

Ellos se sumaron a los ya presentados ‘Chocolatito’, Zumba y Andrea Arana. Todos juntos ensayaron una coreografía al mismo estilo del recordado Combate.