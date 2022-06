El Miss Perú 2022 ingresa a su recta final y en esta edición presentamos una entrevista exclusiva a Valeria Flórez, una de las candidatas que más comentarios ha generado en redes sociales desde que se anunció su participación nen el certamen de belleza, cuya gala final se realizará en esto es Guerra. Esta es la historia de la joven conductora de TV que lucha por ser la representante peruana en el Miss Universo.

Valeria Flórez es una comunicadora de 25 años que ha crecido frente a una cámara de TV. D e niña integró el elenco del programa América Kids y luego paseó su talento por programas de radio, realitys de TV hasta llegar a ser conductora de TV. “Yo no he tenido una infancia normal, no cualquier niña a los 10 años sale del colegio y se va a trabajar a la televisión”, precisa.

Su ritmo de vida ha cambiado y se ha vuelto más agitado desde que integra el Miss Perú 2022. “Por el estrés me han salido un par de canitas por ahí, pero no importa. En el canal (Willax TV) me están apoyando muchísimo, me están dando días de vacaciones. Andrea, mi compañera de ‘Un día en el Mall’, me está apoyando y quiere esto tanto como yo”, comenta en entrevista con Trome.

Valeria Flórez, la historia de cómo venció sus miedos para participar en Miss Perú 2022 y ahora es finalista (Foto: Gerson Leyton)

VENCIÓ SUS MIEDOS

La pandemia hizo que Valeria Flórez replantee muchas cosas en su vida, una de estas fue el perder miedo a participar en el Miss Perú 2022, un sueño que tenía pendiente y que ahora disfruta a cada segundo.

“En algún momento de mi vida he soñado con participar, he soñado con ir al Miss Universo. Se me pone la piel de gallina cuando pienso en eso. Hace 9 años tuve mi primer acercamiento con el Miss Perú, pero en ese tiempo los certámenes de belleza eran muy superficiales y no me sentí identificada. Después de la pandemia, no quise dejarlo pasar. Este año está muy fuerte, pero ya dejé ese miedo atrás”, agrega.

Tras su primera aparición en ‘Esto es guerra’, Valeria Flórez se convirtió en una de las favoritas del público, un gesto que ella toma con humildad y agradecimiento.

“Muchos se han sorprendido con mi participación. Nadie pensaba que una comunicadora esté en un certamen de belleza, o qué tan bien lo podía hacer. Estoy más que feliz y agradecida con el público. Ver que algunas páginas me tengan como favorita es una sorpresa porque soy nueva”, señala.

Miss Perú 2022: Alessia Rovegno, Valeria Flórez, Tatiana Camell y todas las finalistas del certamen (Foto: Miss Perú)

TALENTO PARA EL CANTO

Otro de los talentos que Valeria Flórez a sacado ha relucir es el del canto y, como ella misma explica, fue un reto que también le costó afrontar. “Cantar también era algo que me daba temor, me había muy vulnerable, trataba de no mostrarlo mucho para evitar que la gente me juzgara”, precisa.

Un consejo que Jessica Newton le brindó y asimilado muy bien es el hablar pausado y que, a pesar de su estilo, lo viene poniendo en práctica. “Suelo hablar muy rápido porque trabajo en TV, Jessica me ha dicho que trate de hablar un poco más calmado. Los silencios son necesarios para expresar de manera profunda lo que quieres expresar”, añade.

Miss Perú 2022: Alessia Rovegno, Valeria Flórez, Tatiana Camell y todas las finalistas del certamen (Foto: Miss Perú)

AMISTAD SINCERA

Antes de terminar, Valeria agradece también a su compañera de labores, Andrea Arana, con quien mantiene una buena química frente a cámaras. “Trabajamos juntas desde el 2018, hemos formado una amistad muy linda, muy sincera y leal. Me está ayudando muchísimo con el certamen. Es como mi asesora de modas también, me ayuda y me apoya bastante. En el programa saca cara por mí”, puntualiza.

Finalmente, Valeria Flórez asegura estar preparada para enfrentar las difíciles preguntas que puedan hacerle en la final del Miss Perú 2022, certamen del cual seguirá participando en caso de no llegar a quedarse con la corona.

“Si se llega a ganar el Miss Perú tengo que prepararme para el Miss Universo y si no, me seguiré preparando porque me gustaría participar el próximo año también. Me gustaría seguir en la TV y con proyectos en la música”, finaliza.

MÁS INFORMACIÓN: