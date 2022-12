¡SE LO DIJO! Valeria Piazza no pudo evitar reírse tras comentar sobre Brunella Horna y la ensalada que preparó en América Hoy. Según la conductora, no comprende por qué la popular ‘Baby Brune’ insiste en demostrar sus “dotes” culinarios.

“¿Por qué insiste en cocinar? Es que yo no entiendo, por ahí se trate su receta chiclayana (...) Casi los envenena, nadie pudo comer”, relató.

El último 21 de diciembre, en América Hoy los conductores prepararon una receta navideña y Brunella Horna fue la encargada de hacer la ensalada. Según la misma ‘Bubu’, era una receta de su abuela.

Valeria Piazza jura que Ethel, Janet, Giselo y Gino comieron solo por compromiso. “Nadie la quería comer, Ethel, yo sentí que comió por compromiso, imagínense, (la ensalada) debe haber estado agria”, agregó.

América Hoy: ¿Qué le dijeron a Brunella Horna tras probar su ensalada?

Luego que los conductores de América Hoy probaron la ensalada de Brunella Horna, Edson Dávila le pidió a Brunella Horna “que no se case”, mientras que la rubia pidió respeto.

“ Yo no me he burlado de ustedes. Señora, yo he dicho que su pure es rico”, comentó la rubia.

