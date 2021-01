Valeria Piazza rompió su silencio tras el polémico incidente que protagonizó su compañero de conducción, Jaime ‘Choca’ Mandros, quien fue captado en una discoteca en Punta Hermosa, bebiendo con un grupo de amigos a pesar de la pandemia del coronavirus.

Un día antes del ampay, Valeria Piazza contó en una entrevista que ella había sido una persona vulnerable por el coronavirus por una enfermedad que padece, sin embargo, la modelo aclara algunos puntos.

Sobre ‘Choca’ Mandros, expresó: “Si fue un error (salir a tomar con amigos), él ofreció la disculpas, hay que reconocer que reconoce su error”.

En declaraciones a América Espectáculos, Valeria Piazza indicó que ‘ya no es una persona vulnerable’ debido a que reguló su tratamiento para que sus defensas estén estables y así poder regresar al canal.

“Para yo poder regresar al canal tenía que dejar de ser una persona vulnerable, hoy en día no soy una persona vulnerable (...) Yo no sé que pasaría si me da el virus, cada cuerpo es diferente”, indicó.

TROME | Valeria Pizza sobre ‘Choca’ Mandros