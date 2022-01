La influencer y exintegrante del reality ‘Esto es guerra’, Paloma Fiuza habría terminado con su pareja Sergio García y estaría nuevamente en las listas de las solteras codiciadas, según informaron Valeria Piazza y Brunella Horna en ‘Más espectáculos’.

Estas declaraciones se dieron luego de presentar en el programa como disfruta Paloma Fiuza de sus vacaciones junto a su familia y amigos en Brasil. Incluso se especuló que Paloma tendría una propuesta en Chile y que la estaría evaluando.

“Me parece que ya no tiene pareja”, dijo Brunella Horna, comentario que fue corroborado por Valeria Piazza: “Yo también escuché que ya no estaba con novio”.

Brunella Horna criticó la actitud de Sergio García, la supuesta expareja de Paloma, quien salió corriendo cuando las cámaras de un progama televisión los ampayaron en la calle.

“Paloma siempre cuidó su relación, pero una vez los ampayaron y casi lo chanca un carro por correr, no quería que lo ampayen. Cuando estas con una persona pública tienes que respetar y sabes lo que viene atrás”, señaló Brunella.

Ximena Dávila aclaró que el rompimiento de Paloma Fiuza y su novio sería solo una especulación. Sin embargo, Piazza insistió con que la noticia de la separación sería confirmada. “Pero si las tres ya hemos escuchado que esa relación ya no daba más, que cada uno ya estaba por su lado, a menos que hayan regresado”, señaló Valeria Piazza.

Por su lado, Brunella se animó a enviar un consejo a la exintegrante de ‘Esto es guerra’. “Paloma has empezado el año bien con tu familia, que son las personas que más te quieren, con tu mamá, con tu papá con tus hermanos, eso es lo más importante que te rodees de amor, de gente linda... El amor en un ladito, lo importante es que tu sigas creciendo”, dijo.

