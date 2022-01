A través de su cuenta de Instagram, Valeria Piazza reveló por qué se ausentó de la conducción del bloque de Espectáculos de América Noticias. La conductora y modelo reveló los verdaderos motivos por los que Jazmín Pinedo la reemplazó en la última edición del noticiero.

Jazmín Pinedo sorprendió la mañana de este lunes al aparecer como conductora de “América Espectáculos”. La modelo fue presentada por Federico Salazar y, posteriomente, indicó por qué la ex Miss Perú se encontraba fuera de las pantallas.

“Quiero contarles a todo el público y primero quiero pedirles disculpas porque me van a tener que ver todo el día. Hoy me van a ver en la mañana, en la tarde, en la noche y en la madruga ¿Quién sabe? Mil disculpas por eso”, dijo a modo de broma.

PREOCUPADA POR EL COVID

Valeria Piazza, en un breve comunicado, contó que un familiar cercano dio positivo a coronavirus, por lo que debió someterse a muchas pruebas de descarte.

Después de algunos resultados negativos, la modelo se sometió a una prueba molecular más para poder reintegrarse a sus labores en América TV. Finalmente, agradeció por el apoyo que ha recibido en su ausencia en pantallas.

“Quería agradecerles por todos los mensajitos y muestras de cariño que me llegaron hoy. Como saben, estaba muy emocionada por empezar +Espectáculos pero las cosas no siempre salen como uno planea. Alguien muy cercano a mi dio positivo al Covid-19, estuve muy preocupada estos últimos días, no me lo esperaba pero felizmente todos estamos bien ahora y eso es lo más importante. Es un recordatorio para seguir cuidándonos así estemos vacunados 🙏🏻 Siguiendo con los protocolos, me he tomado varias pruebas y han salido negativas, pero aún me falta una prueba molecular más. Nuestra salud siempre es primero, no lo olviden. Espero poder verlos pronto y pasarla muy bien juntos ☺️✨ los quiero mucho!”, escribió la modelo.

