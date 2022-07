Edson Dávila invitó a su programa de YouTube ‘Edson, pa qué más’ a la conductora Valeria Piazza y quedó sorprendido con tremenda revelación. Giselo le preguntó a la modelo si ha tomado un vaso de quinua y comido un pan con torreja, sin embargo, la respuesta fue negativa generando escándalo en el set.

“Me imagino que has tomado tu quinua con pan con torreja” , le dijo el carismático co-conductor de ‘América Hoy’ a Valeria, sin embargo, ella aseguró que no lo ha probado.

“ Eso todavía no prueba, pero todo peruano lo hace ” replicó Edson, por lo que la conductora de ‘América Espectáculos’ contestó.

“ La quinua sí, pero me gusta en ensalada, no lo tomo. No sabía que la quinua se toma. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto pagaría yo? 10 soles ”, volvió a responder Valeria dejando en shock a Giselo.

Irónicamente, Edson Dávila se burló que la conductora no haya tomado nunca un vaso de quinua. “Vemos la realidad cruda del país, mientras otros toman un desayuno con 2.20 soles , ella gasta 10 soles en una quinua con su pan con torreja”, acotó.

TROME | Valeria Piazza dice que la quinua con pan está 10 soles y Giselo queda en shock

VALERIA PIAZZA QUIERE PROBAR QUINUA

Al notar el vergonzoso momento, Valeria Piazza le pidió a Giselo que la acompañe al mercado para que prueba una quinua caliente con un pan con torreja.

“ Escúchame, vamos un día a tomar quinua, quiero probar, en serio. Me parece interesante ”, puntualizó desatando las risas.