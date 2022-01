A sus 32 años, Valeria Piazza ingresa a nuestros hogares a través del bloque de espectáculos de América Televisión y su estilo directo hizo que Yaco Eskenazi la bautice como ‘Maleria ’. La también Miss Perú contó a Trome que ha viajado en combi, que este año se casa con Pierre Cateriano, su novio hace doce años y con quien tiene una relación basada en el respeto. En estas líneas un poquito de su historia.

Valeria, ¿cuánto tiempo tienes haciendo espectáculos?

Entré el 23 de febrero de 2019, o sea que ahorita se viene un nuevo aniversario.

¿Te costó hacer espectáculos?

Lo que más me costó manejar fue la televisión en vivo. Hacer espectáculos no me costó porque me gusta, es divertido, entretenido y la nuestra es una línea de espectáculos que puede ver toda la familia.

Tienes un estilo ‘picoso’...

Ja, ja, ja. Mira, cuando entré a la televisión, le pedí muchos consejos a ‘Rebe’ (Rebeca Escribens) sobre todo cómo controlar los nervios frente a cámaras y, bueno, cada una tiene su estilo, comentamos siempre en buena onda y los seguidores nos quieren así como somos.

Valeria Piazza dice que no le molesta cuando Yaco Eskenazi la llama 'Maleria' porque tiene un estilo director, pero sutil al dar las noticias del espectáculo (Fotos: GEC/ Gian Carlo Avila)

Yaco Eskenazi te llama ‘Maleria’ cuando dices lo que piensas, ¿eso te divierte o molesta?

(Ríe) Para nada, nos llevamos muy bien. Lo molesto con que siempre llega tarde y tengo que dar vueltas antes de dar el pase y me dice ‘Maleria’ por directa y eso me causa gracia. Siempre he comentado todo directo y claro, pero siendo sutil. Lo más difícil en este tiempo ha sido cuando algún conocido o amigo ha hecho algo que no me parece y tuve que tomar mi posición, decir las cosas que pienso porque no puedo defender lo indefendible.

¿Eso te ha distanciado de los amigos?

Tal vez alguien por ahí se ha molestado un poco, pero creo que al final es parte de manejar un bloque de espectáculos tan visto como es el de América Televisión y espero que no lo hayan tomado a mal. Además, si no dices las cosas como son el público te reclama, igual de los dos lados te puede caer. Claro, es TV en vivo y uno se hace esclavo de sus palabras, por eso tienes que manejarlo y pensarlo bien, analizar la situación y no hablar por hablar.

LA CLAVE DE UNA RELACIÓN ES EL RESPETO

¿Y cómo haces para dividir tu vida personal con la de TV?, pues hace poco comentaste que tu novio tuvo coronavirus...

Bueno, trato de tener una actitud positiva en la vida siempre. Después de lo que me pasó (fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune), aprendí a valorar más a mi familia, a las personas que me rodean, soy más agradecida de hecho. Cuando Pierre dio positivo, nosotros vivimos juntos y yo no he tenido coronavirus, estuvimos varios días separados y ya nos juntamos nuevamente, estamos tranquilos viendo los nuevos proyectos que tenemos.

¿Es fácil la convivencia con tu novio estando en la TV y él en el rubro empresarial? Creo que abrió su gimnasio...

Sí, el 13 de enero abrimos el gimnasio que tiene una cafetería, un coworking que se llama ‘Honos’ y hemos logrado sacar adelante este proyecto gracias también a nuestros socios, el gym está ubicado en Punta Hermosa. Sobre nuestra convivencia, pues estamos juntos desde que estudiábamos comunicaciones en la universidad. Pierre respeta mi trabajo, pero no le gusta la TV. En estas últimas semanas no lo vi por el aislamiento y sí, en el canal empiezo muy temprano, pero luego lo acompaño a ver nuestros proyectos y todo lo del matrimonio que será este año.

Valeria Piazza tiene casi 12 años de relación con su novio Pierre Cateriano, se conocen desde que estaba en la universidad. Este año se van a casar y dice que su relación está basada en el respeto. (Foto: Instagram @valeriapiazzav

Es ahorita tu boda...

Para noviembre del 2022, de hecho queríamos hacerlo antes de la pandemia, después pasó lo de la pandemia y decidimos esperar, y como ya tenemos una relación de casi doce años, pues por esperar un poco más no va a pasar nada.

¿Qué te da la certeza de decir que no va a pasar nada?

Es que ya vivimos juntos y es como estar prácticamente casados.

¿Piensas casarte aquí o en el extranjero?

Creo que acá en Lima para que vaya toda la familia.

¿Cómo se conserva una relación de más de una década?

¡Uy! Hay que darle bastante dedicación a la relación. Creo que hemos crecido juntos, pues estamos desde que teníamos 20 años y nos apoyamos mutuamente. La clave está en el respeto, nunca nos hemos insultado, siempre nos hablamos con amor, porque es lo importante, pues las palabras dejan heridas.

Qué importante lo que dices, Ana Kohler se refirió al tema de Flor Polo Díaz y Néstor Villanueva, y dijo que cuando hay maltrato verbal ‘ya es otra cosa’...

Siempre lo he dicho, lo importante es el respeto porque al final uno pide perdón, pero no olvidas lo que te han dicho.

El rencor no es formula de vida...

Claro que no, por eso hay que trabajar en toda relación, manejar las emociones para que eso no tenga que pasar, es un trabajo en pareja para no perder los papeles, no hay que llegar a la violencia verbal y menos a la física.

Y en el medio hemos visto varios casos de violencia física, donde después de denunciar, perdonan.

Exacto y cuando tú estás en el medio artístico tienes una responsabilidad más grande porque hay muchas personas que te siguen. Entonces, de alguna manera debes dar el ejemplo.

¿Te cuidas de los ampays?

Siempre cuido lo que digo y la verdad nunca creo que salga en un ampay, tengo una vida bastante tranquila fuera de cámaras.

¿Sabes cocinar?

No cocino para nada, en mi casa es Pierre el que me engríe y cuando vayan a ‘Honos’ tendrán la oportunidad de probar sus recetas en la cafetería.

Valeria Piazza cuenta que cuando estaba en la universidad iba en combi para ahorrar y comprarse su primer carrito cuando solo tenía 19 años.

¿Te casas y piensas convertirte en madre?

Creo que todavía no, deseo disfrutar esta etapa unos añitos más, recién tengo 32 años.

Una última pregunta, ¿una Miss como tú ha viajado en combi?

De hecho fui a la universidad en combi hasta poder ahorrar y comprarme mi primer carro a los 19 años, con mi trabajo en oficina, modelo y anfitriona.

