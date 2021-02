Valeria Piazza ante posible embarazo de Ivana Yturbe: “Deben esperar a que ella salga a hablar”

Valeria Piazza, amiga íntima de Ivana Yturbe, rompió su silencio sobre el posible embarazo de la flamante esposa de Beto Da Silva y consideró que existe una ‘presión publica’ para que se confirme o desmienta la noticia.

Asimismo, la conductora del bloque de Espectáculos de américa Noticias, reveló a Trome algunos detalles de la boda de la popular ’Princesa Inca’ con el ahora jugador de la César Vallejo.

¿Estás alistando el ‘roponcito’ de bebé para regalárselo?

Es un tema que ella tiene que salir a hablar (supuesto embarazo). Se especula mucho, pero la protagonista es la que tiene que salir y contar qué es lo que está pasando.

Incluso ya se ha confirmado en un programa de TV...

Ella (Ivana) dice que son temas que tocan muy a la ligera. Deben esperar a que las personas salgan a hablar y comentar, porque lo siento como una presión pública, todo el mundo te pregunta y puede ser una situación complicada.

Por otro lado, no pudiste acudir a su matrimonio...

Me parecía muy complicado, incluso su mami y su abuelita viajaron por auto hasta Trujillo. No hubiera podido hacerlo. Si yo hubiera ido en avión me hubiera expuesto mucho porque ahora estoy haciendo la cuarentena con mi abuelita. Yo sé que el próximo año ella tira la casa por la ventana. Ojalá la pandemia pase porque ella sueña con la boda religiosa.

MIRA TAMBIÉN:

TROME | Brunella Horna se puso nerviosa cuando le preguntaron por el embarazo de Ivana Yturbe