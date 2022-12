Luego de ver las imágenes de Said Palao abrazando por la cintura a una joven, mientras Alejandra Baigorria se encuentra en el extranjero, Valeria Piazza se mostró sorprendida y afirmó que la parejita lució muy enamorada durante su matrimonio.

“No sé qué decirles, Ale y Said son mis amigos, y ahora ver estas imágenes de Said, a mi me han sorprendido, no pensé que pasaría algo así”, expresó.

Además, la conductora se mostró muy apenada por la situación y solidaria con Ale Baigorria. “Cuando regrese de vacaciones va escuchar bastantes explicaciones de Said, me da mucha pena a ver visto esas imágenes”, agregó.

Valeria Piazza opina sobre 'ampay' a Said Palao

¿Qué pasó con Said Palao, pareja de Alejandra Baigorria?

El programa de Magaly Medina difundió imágenes de Said Palao tomando de la cintura a una joven modelo, durante una fiesta electrónica, en momentos que Alejandra Baigorria se encuentra en Miami, Estados Unidos.

La locutora del video afirmó que Said le hablaba al oído a esta joven de nombre de Melissa, de 23 años.

