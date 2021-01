En un reciente entrevista, la conductora de América Espectáculos, Valeria Piazza, reveló que en el 2018 le detectaron una enfermedad incurable que la hacía vulnerable al coronavirus. Actualmente, la modelo conduce el bloque matutino junto a ‘Choca’.

La ex Miss Perú indicó que padece la enfermedad de Behcet, también llamada síndrome de Behcet, un trastorno que causa la inflamación de los vasos sanguíneos en todo el cuerpo.

Al respecto, Valeria Piazza señala que se sometió a una tratamiento en España para mejorar y no ver perjudicada su salud en un futuro.

TROME - Choca Mandros y Valeria Piazza reemplazan a Rebeca Escribens en la conducción de América Espectáculos

“En el 2018 me detectaron el síndrome de Behcet, una enfermedad incurable que ataca a los vasos sanguíneos y puedes perder la visión. No podía caminar, fue terrible. Gracias a Dios seguí un tratamiento en Barcelona y mejoré dos años después”, comentó a El Popular

Asimismo, Valeria Piazza señala que ha aprendido a ‘valorar la vida’ tras el fuerte episodio que vivió en los últimos años.

“La llegada de la pandemia me hizo persona vulnerable porque el tratamiento bajó mis defensas, me siento mejor. Por eso he aprendido a valorar mucho la vida y las oportunidades que aparecen”, puntualizó.