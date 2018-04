Valeria Piazza: Su novio la acompaña a España para que reciba tratamiento médico [FOTOS Y VIDEO]

Durante mucho tiempo se especuló sobre una posible separación entre Valeria Piazza y su novio Pierre se solucionaron. La pareja silencia estos rumores con unas fotos que publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram.



Los fans de Valeria Piazza se encuentran muy felices y muy pendientes de lo que publica la modelo con respecto a su relación. La Miss Universo se luce junto a su pareja Pierre en fotografía . Ambos se ven muy felices.



La fotografía que publicó Valeria Piazza en Instagram está acompañada de la leyenda: Favorite feeling. La Miss Universo no habla sobre su vida privada, sin embargo, los fans ya empezaron a especular sobre los planes de boda.



La pareja de Valeria Piazza no se quedó atrás. Pierre posa al lado de la modelo en una foto que publicó en Instagram. Al parecer la pareja viajó hasta Andorra para fortalecer su vínculo romántico y continuar con el tratamiento médico de la modelo. La publicación tiene 3.000 me gusta en la mencionada red social.



Pierre acompañó a Valeria Piazza en todo el proceso de su enfermedad. El joven le leía libros a la modelo mientras estaba internada. El gesto fue elogiado por los seguidores de la modelo, quienes se sienten muy felices de verlos juntos de nuevo.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.