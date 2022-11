Valeria Piazza se casó con Pierre Cateriano el sábado 19 de noviembre, donde distintas personalidades de la farándula local se hicieron presente para ser testigos de dicha unión.

Janet Barboza, Ethel Pozo, Brunella Horna, entre otras figuras de la televisión compartieron videos de la boda de exreina de belleza, pero dichos clips llamaron la atención de los cibernautas.

Los usuarios utilizaron la sección comentarios de las redes sociales para señalar que el novio “estaba poco emocionado” en el día más importante de su vida.

Ante estas reacciones, Pierre Cateriano recurrió a su perfil de Instagram para dejar claro que es una persona tímida.

“Despertando casado. Gracias a todos los que nos quieren y por tirarle toda la onda ayer. Gracias amigos, que me conocen, por hacer mi parte porque saben que yo no soy bueno para eso. Ayer me casé (y no lo digo porque sea mi esposa) con la novia más bonita que haya visto nunca”, expresó.

Por su parte, Valeria Piazza invadió su perfil de Instagram con fotos y videos de su matrimonio con Pierre Cateriano, su pareja desde hace 12 años.

VIDEO RECOMENDADO En una entrevista exclusiva para 'Estás en Todas', Valeria Piazza mostró parte de su 'look' para su boda con su novio Pierre Cateriano en la noche. “No puedo más con los nervios, me está gustando el maquillaje, miren este moño precioso y este tocado de Roxana Pardo, Ronald me ha hecho un moño elegante, es primicia, nadie ha visto esto, pero este el moño que yo quería, yo soñaba con este moño”, afirmó la conductora emocionada. (Fuente: América TV)