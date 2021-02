Su historia inspira a muchas personas. Valeria Piazza se ha convertido en uno de los rostros más queridos en la TV no solo por haberse mantenido alejada de los escándalos sino también por los duros retos que le ha tocado enfrentar en la vida, de los cuales ha podido salir airosa gracias a mucho esfuerzo.

Actualmente se desempeña como conductora del Bloque de Espectáculos de América TV y es una de las figuras de la campaña “Bailando juntas, nada nos detiene” de Nike y D1, que busca empoderar a la mujer en su día mediante un reto de baile en redes sociales.

Valeria Piazza no estuvo siempre delante de los reflectores. Antes de ingresar a la TV se formó para desempeñarme en un eventual cargo de embajadora del Perú, pero un viaje a China como reina de belleza hizo que cambie su perspectiva, haciendo que sus sueños diplomáticos tomen otro rumbo sin dejar de lado su esencia: la solidaridad.

Valeria, la superación y el empoderamiento ahora también se difunde a través del baile

Esta vez es una campaña de Nike con personas que yo admiro muchísimo como Sandra Beguie, que tiene una historia de inspiración de superar cualquier obstáculo en la vida, que lo pueden transmitir a la perfección a través del baile porque ella ha logrado derribar estereotipos. A través de un challenge que cada uno lo hace en casa pueden también expresarse a su manera.

Tu historia también ha servido como ejemplo para la campaña

Yo también trato de dar ese mensaje a las personas que me siguen, por lo que he pasado y vivido. Todo ha sido un aprendizaje para llegar a donde estoy ahora. Incluso me acuerdo que estuve 6 años en la universidad, nada viene gratis en la vida, todo es a raíz del esfuerzo, puede haber un poco de suerte pero depende mucho de las ganas que cada uno ponga.

¿Qué consejo les das a tus seguidoras con tus redes sociales?

Cuando me piden consejos les digo yo les digo que hay que ser uno mismo, cada uno tiene su estilo, cada uno es independiente y lo importante es reflejar eso, ser auténtica y eso también es parte de empoderar a las chicas que te siguen.

El empoderamiento de Valeria Piazza (Foto: Valeria Piazza)

LA HISTORIA DE VALERIA PIAZZA ANTES DE LA TV

¿Soñaste siempre con estar en la TV?

Aunque no lo creas, en un momento, estuve trabajando en una oficina cuando terminé de estudiar Comunicaciones en la universidad, pero siento que tienes que tener una personalidad bastante particular. Hay personas que prefieren ser emprendedores o estar de aquí para allá, a mí me encanta hacer muchas cosas en un día y manejar mis tiempos, también sentir la adrenalina de la televisión en vivo, es espectacular y no la cambiaría por nada ahora.

¿Qué te hizo cambiar tu trabajo de oficina por el de las pasarelas?

Yo desde los 18 años trabajé en eventos, anfitrionaje y modelaje. Cuando salí de la universidad, comencé a seguir el curso de la Academia de formación diplomática, quería ir por ese rubro, me gustaba mucho el tema para ser embajadora de mi país. Al mismo tiempo salió una oportunidad de representar al Perú en China a los 24 años. Decidí dejarlo todo porque tenía que dar el examen. Decidí irme a China por un mes para participar en el Miss Model of the World 2014, fue una de las mejores experiencias.

Pudiste haberte convertido en una embajadora del Perú

Me encantaban mis clases. Hasta ahora hablo con algunos algunos compañeros del salón que ya son diplomáticos después de tantos años. Es un mundo bien bonito pero bien sacrificado porque tienes que viajar cada 5 años. llevábamos mucha Historia del Perú, del mundo, Economía. Te enseñaban hasta etiqueta, como vestirte, comportarte, de todo.

¿Lo que aprendiste en las aulas te sirvió para consolidarte en el Miss Perú?

A veces hay muchos prejuicios con los concursos de belleza, pero si lo sabes manejarlo bien es una herramienta bastante poderosa y puedes llegar a muchas personas. Yo me acuerdo que no tenía seguidores en Instagram. El día que gané me fui a dormir con 2000 seguidores y me desperté con 40,000, para mí también fue un choque muy fuerte el pasar a ser un personaje público. Si manejas bien tus plataformas, sigues con tus valores claros y sin escándalos, puedes ser inspirador para muchas personas.

Hablando de concursos de belleza, es imposible no recordar la anécdota con el pareo en el Miss Universo

Eso me dio también tanta pena (lo del pareo) porque no me dejó seguir avanzando. Hasta ahora me comentan eso. Cuando pongo cualquier foto o video y me dicen: ‘¿por qué no te sacaste el pareo?’. Ese el comentario típico que tengo cada dos fotos, después de 4 años.

Valeria Piazza y cómo logró salir adelante tras su incidente con el pareo en el Miss Universo

“ME DIO EL SÍNDROME DE CUSHING”

Por otro lado, tus seguidores se preocuparon por su salud tras el ampay de Choca

Yo hablé con él. En el canal seguimos con la postura de seguir cuidándonos. Sé qué Choca asumió que lo que hizo fue un error. Por mi lado, sigo firme, sigo tomándome mis exámenes seguidos, tengo las defensas bien, pero no se como reaccionaría mi cuerpo si me contagio de Covid. Me cuido mucho porque estoy pasando la cuarentena con mi abuela.

¿Aún siegues siendo población de riesgo por la pandemia?

Yo tengo una enfermedad autoinmune, tuve un tratamiento por 2 años que me bajaba las defensas que terminó cuando empezó la pandemia. Estuve 5 meses sin regresar al trabajo pero ahora me encuentro bien. Este tratamiento fue un éxito para mí, a diferencia de otras personas.

¿En qué costaba tu tratamiento?

Yo tenía pastillas de inmunosupresores, cortisona, unas inyecciones biológicas que me ponía cada 2 semanas. Las personas que han tenido este ciclo muy fuertes de cortisona y corticoides saben lo difícil que es. Me dio el síndrome de Cushing, me ‘inflé' bastante, en esa época no estaba muy reconocible. Eso también me costó bastante. Te da insomnio, no podía hacer deporte, me sentía super mal. Todo esto era parte del tratamiento pero al final era para estar bien

El empoderamiento de Valeria Piazza (Foto: Valeria Piazza)

SU FACETA COMO CONDUCTORA

Te gustaría dar otro paso en la conducción ¿En qué formato?

No sé si un formato tipo Esto es guerra, porque yo sé es otro tipo de conducción me encanta como lo hace Johana, pero me veo más bien en un programa de espectáculos, o de corte social que me gusta bastante y que no veo mucho en Perú, o también algo de moda y tendencias.

¿Es difícil hacer comentarios o cuestionar a alguien como conductora cuando tus amigos son la noticia?

Cuando pasó el el tema de Mario (Irivarren) yo también dije cómo me sentía. Él es mi amigo y en todos estos años que lo conozco, para mí, se ha portado excelente Pero nada justifica la falta de respeto a la autoridad. Uno que es personaje público tiene que cuidarse mucho por de alguna manera estás dando el ejemplo.

En tu caso, nunca has estado envuelta en escándalos

Yo siempre he pensado las cosas dos veces antes de hacerlas, actuar con mis valores, siempre trato de ser firme con lo que pienso y digo las cosas como son, sin faltarle el respeto a nadie. (...) Yo, como conductora de Espectáculos, no me imagino saliendo como parte del espectáculo o haciendo algo negativo, no lo podría hacer.