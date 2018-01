Valeria Piazza: Jessica Newton publicó primera foto de ex reina de belleza estable [VIDEO y FOTOS]

Jessica Newton acaba de publicar una tierna fotografía en su cuenta personal de Instagram junto a la siempre bella Valeria Piazza. En la instantánea se puede ver a la ex reina de belleza estable.



Desde Instagram. Jessica Newton publicó una hermosa imagen junto a Valeria Piazza que luce estable en una conocida clínica local. La ex reina de belleza ingresó al nosocomio hace dos semanas.



"Nuestra Vale @valepiazzav ya está estable!. Han pasado 15 días en la clínica y pronto estará lista para empezar el tratamiento. Agradece sus saludos y deseos de mejora y espera pronto poderles grabar un saludo. Feliz con mi reina", es el texto que escribió Jessica Newton en su cuenta personal de Instagram.



Es evidente que Jessica Newton ha estado pendiente del estado de salud de Valeria Piazza y no es para menos. La organizadora de certámenes de belleza muestra lo unida que es a la ex reina de belleza.