CREE EN CÓDIGOS. Valeria Piazza está segurísima que Luciana Fuster y Patricio Parodi sí están en una relación, luego de compartir más de un momento íntimo durante su viaje en los Estados Unidos, donde también celebraron el cumpleaños de la chica reality.

“Son súper jóvenes, creo que está fluyendo bastante, no sabíamos que están prácticamente en una relación, de la mano, Luciana ha posteado, Ale Fuller también ha posteado y no creo que lo haya hecho sin preguntar. No hay nada más que decir, para mí ya están”, dijo a El Popular.

No obstante, la presentadora de televisión dijo que “el problema” es que Luciana y Patricio siempre negaron que hayan tenido algo más allá de una amistad.

Luciana Fuster y Patricio Parodi fueron presentados como pareja en los “Premios EEG 2021”

“Después tarde o temprano todo sale a la luz, pero también puede ser la posibilidad de que de verdad no pasaba nada y se han enamorado en el camino. Porque estaban juntos en la Academia, vemos las escenas de los besos y se veían bastante naturales, yo creo que la química surgió en esas grabaciones, no antes”, aseguró.

Valeria Piazza cree en los códigos y le mete ‘chiquita’ a Luciana Fuster por Patricio Parodi

La modelo Valeria Piazza también fue ser consultada sobre si para ella era importante el tema de los códigos, es decir que una amiga no debería estar con el ex de otra, esto en referencia al caso de Luciana Fuster, ya que Patricio Parodi es el ex de Flavia Laos, a lo que respondió que ella sí creía muchísimo en eso.

“De hecho sí, por eso yo elijo muy bien a mis amigas, son del colegio, de la universidad, algunas también son del medio, con quien paro deben tener los mismos valores que yo, creo muchísimo en los códigos, nunca se mira al ex de una amiga o algo parecido”, enfatizó.

