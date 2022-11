Valeria Piazza se casó con Pierre Cateriano en una gran recepción, el cual impresionó a Magaly Medina, quien comentó positivamente sobre la elegancia del evento. Asimismo, ‘rajó' sobre el matrimonio de Ethel Pozo.

La feliz pareja se casó el sábado 19 de noviembre y el equipo de América Televisión se dirigió a celebrarlo. La popular ‘urraca’ quedó sorprendida por la decoración que usaron, la cual superó al de la hija de Gisela Valcárcel. “ Estuvo mejor que la de Ethel, mucho más elegante, los detalles mejores cuidados. Se veía una boda bonita, elegante. Ella estaba regia, preciosa. Es una novia muy bonita”, ‘rajó'.

“ Esto es cuestión de gustos, de cómo la haga, de que sueltes un poquito de platita . Ahí hay mucha creatividad, querer que tu boda salga linda. Esta boda se ve elegante, se ve más costosa de lo que en realidad creo que es”, agregó.

¿Por qué el esposo de Valeria Piazza no se puso el anillo en el dedo correcto?

Valeria Piazza explicó por qué su esposo no usa su anillo en el dedo correcto. “Pierre tiene una operación en la mano, tiene clavos justo en el dedo donde va el anillo” , señaló. “Fue el acto de amor más grande porque le cuesta hablar en público y además, cuando él me conoció, yo no era persona pública”, dijo contenta.

“Nosotros estamos desde los 20 años, desde la universidad, nuestros amigos no son parte de la televisión, pero ahora que yo he entrado a este mundo, han ido muchas personas que son públicas y eso ha sido lo más difícil para él, pero para mí fue el acto de amor más bonito ”, finalizó.

