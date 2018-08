"Pensé en el fin de mi vida". Así de sincera se mostró Valeria Piazza, ex Miss Perú, durante su primera entrevista en TV tras sufrir hace 7 meses de una enfermedad autoinmune que la mantuvo internada en una clínica y que puso en riesgo su vista.

Aunque Valeria Piazza ha evitado dar el nombre de la enfermedad que sufre, la modelo cuenta todo lo que vivió por este mal que no tiene cura. La exMiss Perú contó que lo que más temía era quedarse ciega, pues este mal afecta los ojos.

"Mi enfermedad ataca a las mucosas y ataca a la mácula, que es una parte del ojo. Entonces puede causar ceguera definitiva. No me he despedido de nadie. Simplemente al día siguiente estaba en la clínica. Todas las personas importantes de tu vida se vienen a tu mente en ese momento", declaró Valeria Piazza a Reporte Semanal.

La reina de belleza peruana también contó que el proceso de recuperación no fue sencillo y que bajó 10 kilos de peso. Debido a la rareza de su enfermedad, los médicos tenían que sacarle varias pruebas de sangre para ver su evolución. Por es motivo, el brazo de Valeria Piazza terminaba morado de tantas inyecciones.

Valeria Piazza pensó en el fin de su vida

"Es una enfermedad rara que no tiene mucha gente y acá no hay muchos casos. Es mejor tener la mente sana y no estar leyendo cosas ", contó Valeria Piazza, quien prefirió no decir cuál es la enfermedad que padece.

El doctor Armando Rojo, médico de Valeria Piazza, contó que la modelo tenía un dolor general en el cuerpo y le aparecieron lesiones en la piel. Sin embargo, gracias a medicina especializada, la ex Miss Perú logró mejorar poco a poco.

"Valeria estaba con un cuadro febril, con síntomas generales, dolores articulares y algunas lesiones cutáneas. Los estudios que le hicimos corroboraron el diagnóstico y tuvimos que continuar con medicinas especiales y ella ahora está con poca medicina, recuperó todas sus funciones", declaró el médico de Valeria Piazza.

Antes de terminar con su entrevista, la exMiss Perú quiso dejarle un mensaje inspirador a todas las mujeres. Valeria Piazza pidió que siempre estén pendientes de su salud y que siempre se rodeen de personas buena vibra para tener mente positiva.

Yo le quiero decir a todas las mujeres que tengan fe en lo que piensan y tengan una mente positiva, pero que nunca dejen de perseguir sus sueños", dijo Valeria Piazza

