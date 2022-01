Valeria Piazza usó su cuenta de Instagram para revelar que dio positivo a coronavirus. La conductora de América Espectáculos tuvo fuertes síntomas por lo que necesitó asistencia médica.

En el video que publicó en sus redes, Valeria Piazza reapareció visiblemente afectada y con la voz débil, contando cómo fue que el virus afectó su organismo, en los últimos días.

“Hoy me empecé a sentir mal, me hicieron la prueba ayer en casa y salí positivo. En la noche se me complicó un poco con las fiebres altas, el tema de la respiración también”, comentó Valeria Piazza.

Valeria Piazza afectada tras dar positivo a Covid

SE ALEJA DE LAS PANTALLAS

En otro momento, la ex Miss Perú indicó que se alejará de las pantallas para descansar y recuperarse por completo de este terrible virus que la aqueja.

“Hoy estuve en la clínica, ya estoy mejor, me dieron de alta. Me tomaré unos días para descansar y recuperarme”, puntualizó la modelo.

Recordemos que, hace unas semanas, el novio de Valeria Piazza dio positio a coronavirus, por lo que tuvo que alejarse por unos días de América espectáculos, a manera de prevención.