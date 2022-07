¡RETO CUMPLIDO! Valeria Piazza sorprendió al revelar que nunca había probado un vaso de quinua, una de las bebidas más típicas del Perú y que se acostumbra tomar en el desayuno. La modelo dejó en shock a Edson Dávila por esta confesión.

“La quinua sí, pero me gusta en ensalada, no lo tomo. No sabía que la quinua se toma. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto pagaría yo? 10 soles”, indicó en el programa de YT Edson Pa’ Que Más.

Por ello, el popular Giselo se puso como reto llevar a la conductora de TV a un mercado para que pruebe la bebida y su pan con torreja.

Valeria Piazza probó un vaso de quinua en un mercado

En el video de Edson Dávila, la modelo fue llevada a un mercado y aunque se muestra con algo de duda, al final sí acepta probar el vaso de quinua con torreja.

“Ummm, está bien rico. Me gustó, está buenazo. Pero es bien dulce, es como un postre hasta le falta el octógono, pero está bien rico. Es dulce, tiene fruta también, es un postre”, señaló la exreina de belleza.

Ante ello, el conductor la volvió a trolear: “¡Qué postre mana! Eso lo tomamos los peruanos en el desayuno. Nunca ha tomado un desayuno en Puente Nuevo”.

