DESCONCERTADA. Reinaldo Dos Santos aseguró que “no ve matrimonio” de Valeria Piazza con Pierre Cateriano. La conductora quedó en shock al escuchar la predicción sobre su boda, esto durante la emisión de En Boca de Todos.

Todo comenzó con Tula Rodríguez, quien decidió consultar al vidente: “¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Valeria se casa o no se casa? Amiga es que la racha está tan mala que ya quiero saber si me quedo viuda o no para ya no sufrir”.

Ante ello, Valeria no pudo evitar sorprenderse. “Pero qué pregunta es esa, si ya tengo todo separado ”, dijo.

Valeria Piazza pide que saquen a Reinaldo Dos Santos: “Mejor que se vaya”

Reinaldo Dos Santos respondió de manera contundente y dijo que no veía ninguna boda. “No veo matrimonio aquí, no veo, no veo”, sentenció el brasileño.

Esto dejó en SHOCK a la exMiss Perú, quien remarcó que ya tenía todo comprado y pensó que era una broma.

Reynaldo Dos Santos dice que Valeria Piazza no se casa

“Reinaldo ya tengo la fecha, el vestido, qué pasa, ¿me están haciendo una broma no? Mira, yo voy a grabar, voy a guardar este día y el 20 de noviembre, un día después de mi matrimonio, ahí sí le voy a decir Reinaldo nunca más voy a creer en ti. Mejor que se vaya, ya no me gusta este juego” , pidió.

