EMOTIVO RECUERDO. Valeria Piazza se casó con Pierre Cateriano y durante sus votos recordó que él la acompañó cuando estuvo internada y cerca de morir por la enfermedad incurable que padece.

“En el momento en el que estuve mal, enferma, él estaba haciendo un voluntariado en África y en algún momento pensé que era momento de partir, dije, tal vez solo llego hasta aquí, y si esa es la situación me tengo que despedir de Pierre, no puede pasar nada sin que me despida”, manifestó a América Espectáculos.

La exMiss Perú afirmó que, mientras estaba internada, le pidió a su madre que contacte a su pareja para que pueda despedirse. “Él agarró el primer vuelo desde África, viajó, y estuvo conmigo internado en la clínica los tres meses (...) A veces veía muy borroso, y él me leía cuentos, libros”, agregó.

América Espectáculos: Nota de Valeria Piazza 2

¿Qué enfermedad padece Valeria Piazza?

A fines del 2017, Valeria Piazza fue internada de emergencia en una clínica luego de se encontrada inconsciente en su cama por su madre. Según detalló, un día la modelo se sintió mal y padeció de fuertes dolores que la llevaron a sufrir un desmayo.

“Desaparecí de todo casi seis meses. En Perú, como no tenía un diagnóstico, tuve 9 médicos y hasta me diagnosticaron infección al cerebro, dijeron que la infección se había generalizado por todo el cuerpo, incluso le dijeron a mi mamá que me tenían que cortar el pie, porque al no tener mucha circulación en la sangre, los pies se me pusieron negros. Mi mamá paraba llorando”, detalló a Jesús Alzamora.

Finalmente en 2018, tras varios intentos estudios, un médico le diagnosticó a Valeria Piazza la rara enfermedad llamada síndrome de Behcet, la cual provoca inflamación en los vasos sanguíneos y no tiene cura.

