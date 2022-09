¡UY! Valeria Piazza se casará con su novio el próximo 19 de noviembre y, según contó, ella y Ethel Pozo tienen la misma wedding planner, y que también le gusta la naturaleza, por eso su matrimonio tendrá muchas flores.

“Quiero enfocar mi boda en las flores, en lo verde, que los invitados sientan que están como que en un cuento. Quiero que mi boda sea mágica”, dijo.

La conducta también se animó hablar sobre los invitados y en broma contó que “lamentablemente” ya invitó a Edson Dávila, el popular Giselo, quien fue captado parado sobre una mesa en la boda de Ethel Pozo para realizar un baile y fue detenido por la misma Gisela Valcárcel.

(“¿Es verdad que no lo vas a invitar a tu boda?) No, lamentablemente la invitación ya está hecha, y él sí está invitado a mi boda. Pero, eso sí, para que no se suba a las mesas libres , ya le pedí a mi wedding planner que saque todos los elementos donde se pueda subir”, respondió.

Asimismo, remarcó que Janet Barboza y Brunella Horna también están invitadas. “Son el alma de la fiesta. Y no importa que Janet vaya con su trípode y sus luces, yo sé que ella busca hacer contenido”, dijo.

¿VALERIA PIAZZA Y GISELO JUNTOS EN LA COCINA?

Este domingo a las 7 p. m. Valeria Piazza llega a ‘En esta cocina... Mando yo’ para hacer dupla con Edson Dávila para enfrentarse a Luciana Fuster y Fernando Armas.

“Reconozco que no me gusta cocinar, a mí solo me gusta comer rico. Mis platos favoritos son el ceviche, el lomo saltado, y el olluquito de carne”, afirmó la exMiss Perú.

