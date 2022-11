Valeria Piazza está más que emocionada con su boda de este sábado con su prometido, Pierre Cateriano. La Miss Perú brindó una exclusiva entrevista para ‘Estás en Todas’ desde el hotel Iberostar, donde se viene hospedando desde la noche del último viernres, en medio de los últimos preparativos para su matrimonio.

La también conductora de televisión mostró su maquillaje y peinado de ensueño que sus colaboradores ya vienen trabajando desde tempranas horas de la mañana. Por si fuera poco, lució los cinco pares de zapatos que calzará en la ceremonia, además de los dos vestidos de baile, aunque no quiso revelar el aspecto de su vestido de novia.

“Mira la cantidad de zapatos, mira cuántos pares de zapatos de novia tengo para fotos, para la ceremonia, para la fiesta. Yo estoy preparadísima. Tengo dos vestidos de baile y mi vestido de novia” , le dijo a la reportera Ximana sin pider contener su emoción.

VALERIA PIAZZA NERVIOSA POR SU BODA

“Ya llegó el gran día, estoy desde las seis de la mañana, no puedo con los nervios... he estado nerviosa, creo que he dormido tres horas en la noche, tengo el corazón acelerado y es que creo que va ir mucha gente, creo que eso es lo que me pone un poco nerviosa y los votos. Yo ya escribí mis votos y Pierre me leyó el primer párrafo y empecé a llorar”, dijo la Miss Perú.

Por su parte, su maquillador le echó flores y aseguró que ha sabido controlar su emoción. “Es un honor para mí estar contigo hoy día”, dijo orgulloso de su amiga mientras preparaba su maquillaje y otra de sus colabradoras su tocado de ensueño. “Este es el moño que yo quería, con el que soñaba”, dijo Valeria.

Además, la conductora aseguró que se siente tan emocionada como cuando participó en el Miss Perú y en el Miss Universo. “Son días que marcan tu vida, creo que este va ser uno de los días más importantes de mi vida”, indicó emocionada. “La fiesta, la ceremonia les va encantar, va ser súper feeling”, agregó.

