Ivana Yturbe se convirtió en madre por primera vez el viernes 8 de octubre y distintas personalidades del entretenimiento nacional se han pronunciado para enviarle cariñosos saludos a la modelo por su nueva etapa junto al futbolista Beto da Silva.

Tal es el caso de la conductora Valeria Piazza, quien recurrió a las cámaras de “América Espectáculos” para enviarle un mensaje a Ivana. Según reveló la presentadora, ella tiene intenciones de comunicarse con Yturbe, pero la modelo no le responde el celular.

“¿Ivana estás durmiendo? Porque hace rato que te estoy llamando y no me respondes el teléfono, para que me aclares una cosa. Ella dice que la bebita se parece a Beto (da Silva), pero él me ha dicho que la bebé es igualita a ti”, comentó Piazza en “América Espectáculos”.

Piazza aclaró que el futbolista Beto da Silva le contó que Almudena se parece a Ivana Yturbe, pero la madre primeriza declaró para “En boca de todos” que su hija tiene muchas características del futbolista.

“O me mandan una foto ahora para aclarar las dudas o iré directamente a tu casa para saberlo, porque no sé qué está pasando acá. Cada uno cree que la bebé se parece al otro. Ya quiero conocer a la bella Almudena”, agregó Valeria.

null null

VIDEO RECOMENDADO

Angie Arizaga niega estar embarazada: “Recién tengo 9 meses de relación con Jota Benz”

null null

TE PUEDE INTERESAR

Melcochita internado de emergencia en Estados Unidos: “Casi me da un derrame cerebral”

Magaly llama envidiosa y resentida a Aída: “Le molesta que exhiba las cosas que me compro”

Mirella Paz acusa a taxista de robarle su iPhone y lo amenaza de muerte: Chofer pide garantías para su vida