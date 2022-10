LA APOYA. Valeria Piazza tuvo comentarios de respaldo hacia Melissa Paredes luego que apareciera en ‘El Gran Show’ el último sábado. La conductora de ‘América Espectáculos’ aseguró que opina lo mismo que Gisela Valcárcel, al asegurar que estamos en un país machista por ‘lapidar’ la infidelidad de una mujer.

“Bueno, para hacer una persona pública hay que tener una coraza y ser tan fuerte mentalmente porque a Melissa le ha caído de todo. Han sido meses, no solo a ella, sino a su hija, a su mamá, a toda su familia”, inició diciendo.

La también modelo y exmiss Perú calificó de “pobre” a Melissa Paredes por soportar las críticas de la gente tras el ampay con el ‘Activador’, pese a seguir casada con Rodrigo Cuba.

“Lo que dice Gisela es real, lamentablemente en este país cuando hablamos de un tema de infidelidad, del hombre se olvidan rápido, pero de la mujer cuántos años más, entonces pobre Melissa. Yo creo que si bien es cierto cometió bastantes errores, yo creo que sí se puede enmendar y para todos hay una segunda oportunidad ”, acotó.

MELISSA PAREDES RECORDÓ SU “DURA ETAPA”

Melissa Paredes fue anunciada como el gran jale de El Gran Show para esta temporada. La modelo fue presentada por todo lo alto y durante su mensaje, recordó los difíciles momentos que vivió a lo largo de este tiempo, ante lo cual se quebró mientras dirigía su palabra al público.

“ No había conocido el dolor, nunca lo había conocido. El dolor, es la primera vez en mi vida que lo conozco realmente . No podía ni comer, pero allí estaba mi madre y mi novio apoyándome. Hay muchas cosas que nadie ve y yo no muestro. Me bajé de peso y luego subí mucho. Hice terapias sicológicas, que han ayudado muchísimo”, señaló al respecto.