Luego que Reinaldo Dos Santos volviera a señalar que la relación de Paula Arias y Eduardo Rabanal llegaría a su fin, Valeria Piazza minimizó las predicciones del vidente y dijo que ella sí cree que el controvertido romance se convertirá en una relación sólida.

“Ay, pero ¿qué tanto comentan? Que la dejen ser feliz. Yo también soy vidente y digo que sí van a durar, hasta que un ‘ampay’ los separe, no mentira”, señaló la conductora entre risas durante la edición de “América Espectáculos” de este miércoles.

“Yo creo que sí van a durar porque les está yendo bien en la relación, y ella está decidida a estar con Rabanal. Así que diga lo que diga Dos Santos, puedes cambiar tu destino querida”, añadió la presentadora del segmento de espectáculos del mediodía.

null null

Paula delata a Dos Santos

Hace algunos días, Paula Arias estuvo en el programa “En Boca de Todos”, donde señaló que Reinaldo Dos Santos no apostaba por su romance con el futbolista porque el vidente fue uno de sus pretendientes en el pasado, y que incluso le ofreció llevarla al extranjero.

“¿Ya no te acuerdas ya? Los mensajes… Supuestamente me iba a llevar a Miami. Me estaba prometiendo absolutamente todo. Pero eso no es todo, hasta un carro me prometió, pensando que yo lo iba a aceptar. Ahora último un lorito me prometió”, contó la vocalista de Son Tentación.

VIDEO RECOMENDADO:

Reinando Dos Santos vaticina que la relación de Paula Arias y Eduardo Rabanal no funcionará y ella lo llama ‘despechado’

Paula Arias aseguró que Reinaldo Dos Santos la pretendía, y por eso le ‘echa sal’ a su relación con Eduardo Rabanal.