Valeria Piazza aseguró que siempre es ‘frontal’ cuando da sus opiniones y que la entrevista que Gino Pesaressi y ella le hicieron a Josimar, duramente criticada y hasta motivo de burla por parte de Magaly Medina, fue porque se respetaron algunos acuerdos que se hicieron con el salsero.

Valeria, te escribía por el tema de Josimar y la entrevista que le hicieron tú y Gino que Magaly criticó...

Sí, lo vi. A mí me hubiera gustado ahondar mucho más en el tema, pero a veces hay acuerdos entre la producción y el artista, y hay ciertas preguntas que no podíamos hacer por procesos que estaban viendo los abogados. Eso no quiere decir que yo avale una acción incorrecta o ilegal.

Entiendo, pues he visto que siempre expresas tu punto de vista sin problema.

Así es, siempre he sido frontal y todos lo saben

MAGALY LES DIO DURO

Magaly Medina afiló su puntería contra Gino Pesaressi y Valeria Piazza luego que ambos conductores entrevistaran a Josimar y tocaran, superficialmente, el tema de la firma falsa para sacar a su hija del país, por el que detuvieron a su madre.

“Pusieron a entrevistar a Gino Pesaressi, es como si yo llamara a entrevistar a la urraca, que es un mueble, un peluche, no razona, no piensa, no lo voy a pedir que tenga neuronas a la urraca”, dijo la conductora de Magaly Tv La Firme entre risas.

Asimismo, le dedicó unas palabras de Valeria Piazza y se burló de su forma de hablar. “Qué puedo decir, a veces la escucho en las mañanas cuando reemplaza a Rebeca, o al mediodía o sea... bravazoooo”, dijo a modo de mofa. “Disculpen señores televidentes pero qué les pasa, por qué torturan a la teleaudiencia de esa manera”, comentó Magaly.

En comunicación con Valeria Piazza y Gino Pesaressi, el músico explicó que él deseaba pasar su cumpleaños —mañana 14 de mayo— junto a su hija en Estados Unidos, y que lamenta que su madre haya sido intervenida por irresponsabilidad de él.

“ Ante todo quiero pedirle disculpas a mi madre y a mi hija por todas las cosas que han pasado... Jamás voy a exponer la integridad y la vida de mi hija y menos la de mi madre. Si hay una responsabilidad que debo asumir, la voy asumir como todo un caballero”, indicó

JOSIMAR DENUNCIADO EN LA FISCALÍA

La exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, denunció al cantante de salsa ante la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Surco por el delito de falsedad ideológica, informó el programa de Magaly Medina.

El artista enfrentará serias consecuencias legales tras intentar sacar a su hija mayor del país con permisos obtenidos de forma irregular, el cual habría conseguido con ayuda de un trabajador de la notaría de Pérez Tello.