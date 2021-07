LE DA SU APOYO. Valeria Piazza, quien reemplaza a Rebeca Escribens en la conducción de América Espectáculos en su edición matinal, tomó unos minutos de su bloque para referirse a la polémica denuncia por discriminación del ingeniero bailarín contra Vania Bludau.

“Son acusaciones bastante fuertes sin duda y yo sí quiero decir una cosita, yo he visto lo que dijo él, he visto las declaraciones de Vania y sinceramente no me parece un caso de discriminación, simplemente estaba con sus amigos y si se abraza, se abraza con sus amigos”, dijo la conductora.

En ese sentido, la ex Miss Perú indicó que si a Vania le incomodaba que el ingeniero bailarín la tocara, estaba en la libertad de decirlo y rechazarlo. “Por último, si no quieres que te agarren de la cintura porque te parece incómodo o una falta de respeto, lo dices y estás en todo tu derecho”, aseguró.

Valeria Piazza también le dio una recomendación a Yeiner Pinedo y dijo que siga el ejemplo de La Uchulú y brille por su talento, en vez de por escándalos y acusaciones. “Debería seguir los pasos de La Uchulú que por su talento es adorable y sigue vigente, pero por su talento, es mi humilde consejo”, concluyó.

EL INGENIERO BAILARÍN PIDE DISCULPAS

MEA CULPA. Jeiner Pinedo, más conocido como el Ingeniero Bailarín, pidió disculpas a través de sus redes sociales a la modelo Vania Bludau y a la cantante española Melody, por mencionar que tuvieron una actitud despectiva con él cuando quiso tomarse una foto con ellas.

Pese a que les pide disculpas, el Ingeniero Bailarín se reafirma en lo que mencionó sobre la figuras indicando que ‘siempre será su verdad’ y que tiene varios testigos para probar lo que ha mencionado sobre ellas.

“Si la señorita Vania Bludau y la señorita Melody se han sentido ofendidas, discúlpenme si se sintieron mal, pero la verdad siempre quedará en mí. Eso es lo que quiero decir, disculparme. Lo hablé tal y como lo sentí. En ningún momento denuncié”, indicó Pinedo.

Finalmente, el pintoresco personaje mencionó que no se victimiza ni es malcriado al contar su experiencia con las figuras de la farándula. Finalmente precisó que no necesita hacer escándalos para sobresalir.

“Tengo mi verdad, la sé y eso queda en mí, tengo amigos testigos que saben cual es la verdad. La gente que me conoce sabe que nunca falto el respeto, que nunca voy a ser una persona malcriada, que nunca voy a estar a la defensiva y que nunca me voy a hacer la victima. No necesito de escándalos para sobrevivir”, añadió.