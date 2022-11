Valeria Piazza y su pareja Pierre Cateriano se casaron tras más de 10 años de relación. La parejita ‘botó la casa por la ventana’ realizando una boda de lujo con la mayoría de personajes de América Televisión. Las imágenes y videos del matrimonio se compartieron por redes sociales, sin embargo, algunos usuarios criticaron duramente la actitud del novio.

Mientras que Valeria Piazza luce sonriente en todo momento de su matrimonio, Pierre Cateriano aparece tímido y serio y esto puso en debate a varios usuarios en Twitter y TikTok. Mientras que algunos resaltaban el amor que siente Pierre por la exmiss Perú, otros veían el lado negativo de las cosas.

“Ella más enamorada que él”, “Le llega o lo obligaron, los gestos, el anillo, qué fue”, “Un poquito más de alegría a este hombre” , “Él no se ve enamorado o ¿así es su cara?”, “Su cara del novio se siente obligado”, “Mana, ahí no es”, “Quiero pensar que está nervioso”, dijeron algunos usuarios.

Sin embargo, personas que han seguido la relación de Valeria con Pierre destacaron que el novio es tímido, pues ante tanta gente no se sentía muy cómodo, pero festejaba cómo la modelo “brillaba”.

“Pierre muere de nervios, pero sé que ama mucho a Vale y no le gusta ser el centro de atención”, “Es bien tímido, no está en su espacio, digamos, es una excelente persona, la ama con devoción, que sean felices” , “Ellos llevan más de 10 años, él es reservado y no sonríe tanto en fotos. Es su manera de ser, eso no quiere decir que no se, amén”, mencionaron.

Valeria Piazza y Pierre Cateriano se casaron.

TULA RODRÍGUEZ PERDIÓ LAS PESTAÑAS EN MATRI

Valeria Piazza y Pierre Cateriano se casaron el último sábado 19 de noviembre. A la ceremonia y fiesta asistieron varias personalidades de América Televisión, incluso quienes ya no figuran como Tula Rodríguez, quien vivió un percance con sus pestañas.

A través de la cuenta de Instagram de Bruno Vernal, la exconductora de ‘En Boca de Todos’ tuvo que ser auxiliada por sus amigos, entre ellos Rebeca Escribens para que le peguen una de sus pestañas.

“ Un poco más, un poco más ”, se le escucha decir a Tula mientras se le echa pegamento a las pestañas. El percance pudo ser solucionado para que la viuda de Javier Carmona continúe celebrando.