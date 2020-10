Valeria Roggero rompió su silencio por primera vez en un medio de comunicación y dio declaraciones en exclusiva al programa ‘Magaly Te Ve: La Firme’ en medio de la polémica que se generó tras la difusión de un ampay suyo con el jugador de la selección peruana Miguel Trauco, en Italia.

La popular ‘ahijada’ de Jefferson Farfán, indicó que no existe un video donde aparezca cariñosa al lado del futbolista por lo que de plano descartó tener un romance con él.

“Somos amigos, existe una amistad y nada más que eso. Nos ven un grupo de amigos. Europa es chiquito, he estado viajando y hemos coincidido porque tenemos amigos en común. Yo no estoy abrazada con él ni besándome. Solo he tenidos dos enamorados en toda mi vida”, comentó la joven modelo.

Valeria Roggero niega tener un romance con Miguel Trauco (VIDEO: ATV- Magaly TeVe: La Firme)

Por otro lado se pronunció sobre su relación con Yordy Reyna, la misma que terminó en medio del escándalo. “Con él (Yordy) estuve mucho tiempo, me enamoré completamente. Terminamos porque falleció la voleibolista en una encerrona”, añadió.

Finalmente lamentó que su familia se haya vuelto blanco de cuestionamientos por su vinculación con Miguel Trauco. “A mi hermano le llegan mensajes y comentarios. Siento que ya no puedo más. Hablo por mi familia. Lo hago porque estoy lejos de mi familia”, precisó.