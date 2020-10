ROMPE SU SILENCIO. Valeria Roggero dará detalles de la relación sentimental que mantiene con el futbolista Miguel Trauco, luego de que ambos fueran vistos juntos en Italia. La modelo hablará largo y tendido en el espacio televisivo de Magaly Medina.

En avance del programa ‘Magaly TeVe: La Firme’, Valeria Roggero afirma que no se esconderá pese a los cuestionamientos que ha podido recibir por su nueva aparente relación con el futbolista.

“Jamás me he escondido. Y al final si yo tengo algo con otra persona no me voy a esconder tampoco”, dice Valeria Roggero en el avance del programa.

Valeria Roggero y Miguel Trauco fueron captados por Magaly Tv. La firme.

Además, la modelo y ‘ahijada’ de Jefferson Farfán hablará de su fallido romance con el también futbolista Yordy Reyna. “Hubo una encerrona y yo termino con él por eso”, contó.

Como se recuerda, Valeria Roggero y Miguel Trauco fueron ampayados por ‘Magaly Tv. La firme’, programa de Magaly Medina, en un restaurante de Italia donde se reunieron con varios familiares.

La pareja no pasó desapercibida en el lugar, ya que muchos peruanos que se encontraban en el lugar no dudaron en acercarse al jugador para pedirle una fotografía, mientras la que sería su actual pareja estaba conversando con los demás integrantes en la mesa.

Madre de Miguel Trauco confirma relación de su hijo con Valeria Roggero. (Video: ATV)